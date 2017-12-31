電信全台總動員 加開臨時基地台瘋跨年

2017-12-31 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



跨年倒數，除了和身邊好友互賀新年，晚會現場打卡、傳祝賀訊息、甚至直播放煙火，最重要的就是得靠網路暢通。各家電信也都在全台熱門跨年景點增加部署100～300位工程人員，增設臨時基地台與Wi-Fi熱點，希望提供民眾更順暢的網路服務。

中華電信預估，熱門跨年活動區域的數據使用量，預計增加幅度將超過150%。針對全台熱門跨年景點，如：台北市政府、台中麗寶樂園、高雄夢時代、高雄義大世界等20個活動地點，今年增設超過300部3G／4G最新型高效能基地台，與增置Wi-Fi AP。各活動現場及網管中心還會進行全程監控，執行訊務疏通作業。

遠傳電信除了已於全台加派逾150站的行動基站（含行動車及行動基地台），進駐全台人潮聚集的區城，更加派近200位工程人員支援待命架設臨時基地台、增設無線AP寬頻熱點，輔以全台逾2萬5千個Wi-Fi熱點，將同步調校基地台容量，因應跨年瞬間爆量通訊用量。

台灣大哥大則估計跨年夜網路傳輸量將會比去年同時段增加140～180%，所以這次在全台大型跨年活動熱區、迎曙光熱點，以及升旗典禮區，共部署超過350個移動式基地台與免費Wi-Fi熱點，並動員200位以上的工程人員全面待命。所有台灣大用戶在跨年夜當天只要搜尋到「TWM Happy 2018」Wi-Fi訊號，輸入手機門號，就可收到密碼簡訊，登錄後即可使用免費Wi-Fi。