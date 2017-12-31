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日本未來年表驚爆高齡少子化 讓你去醫院也沒得救

2017-12-31 16:27聯合報 記者何定照╱即時報導

日本社會少子化、高齡化日益嚴重，《產經新聞》評論委員河合雅司著書《未來年表：人口減少的衝擊，高齡化的寧靜危機》（究竟出版），指出這將造成「寧靜危機」，並因為捐血量的不足等原因，顛覆「去醫院就能得救」等理所當然觀念。

書中指出，日本的人口雖然逐漸減少，家戶數卻日益增加，每戶的平均人口數則從2010年的2.42人持續減少，到了2035年，每戶預計將減少到2.02人。

河合雅司指出，日本家戶數持續增加，到最後，獨居戶將是主要家戶型態。如《日本家戶數預估統計》推測，一人家戶的占比將在2035年達到37.2%；另一方面，夫妻與子女組成的家庭則減少到23.3%。但回過頭來看1980年的數據，兩者的比例分別是19.8%與42.1%，和2035年完全相反。

他預估，2035年時，只由高齡夫妻組成的家庭將高達625萬戶；換句話說，戶長為65歲以上的家戶中，其實有將近七成是獨居戶或只由高齡夫妻組成的家庭。

他認為，這種現象衝擊最嚴重的將是社會保險制度，因為這個制度並沒有將獨居者的激增考慮進去。比方說在醫療與照護領域，政府的目標是充實社區整體照顧體系，打造讓高齡者能在社區協助下繼續生活的社會，幫助高齡者在自己熟悉的環境中邁向人生的終點。然而考量到現實問題，如果缺乏家庭支援，就不可能將重心從「醫院或安養機構的照護」，轉移到「居家醫療或居家照護」。

此外，少子高齡化社會的另項疑慮是「醫療瓦解」。2025年起，75歲以上高齡人口開始增加，醫療支出很可能跟著大幅增加，醫療保險破產與醫師不足都是隱憂；手術與治療所需的輸血用血液不足，更是危機。

河合雅司指出，據預測，用血需求的高峰將落在2027年。輸血用血液不足，在這一年將成為嚴重的社會問題。

他說，根據2012年日本紅十字會針對東京都進行的《輸血狀況調查》顯示，輸血用的血液製劑約有85%使用在50歲以上的患者。至於捐血的人，則約有76%未滿50歲。隨著高齡少子化加劇，到了2027年，總捐血數將只有459萬人，需求缺口將達86萬人。

「捐血人數不足所導致的後果，就是連去醫院就能得救這種一直以來的常識都將不再適用。」河合雅司指出，屆時護理師、藥劑師、醫院事務員職務也都將面臨人手不足的困境，連駕駛救護車、將病患送上擔架的救護技術員也不夠，「少子高齡化就是這樣趁著我們不注意的時候，一點一滴地破壞過去我們都認為是理所當然的日常。」

未來年表。提供／究竟出版
未來年表。提供／究竟出版
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高齡化捐血獨居

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