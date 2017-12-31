民眾嚮往安樂死？ 醫師：恐不如預想

2017-12-31 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



罹患胰臟癌末期的前體育主播傅達仁致力催生台灣安樂死合法化，台灣同志諮詢熱線協會日前也公布「安樂死合法化相關議題看法調查」，逾九成民眾支持安樂死。醫師表示，好的安寧照護品質才能撫慰病人身心靈，以藥物求得安樂死，恐讓病人帶著不捨離開。

衛福部醫事司長石崇良說，以瑞士安樂死為例，就是加工協助縮短生命，由醫師開藥，病人自己喝藥死亡。但加工協助縮短生命，在國內涉及刑法、社會、文化、宗教等複雜議題，需長期討論，目前也只有極少國家實施安樂死。

石崇良強調，衛福部希望每一個生命末期病人在自主意願下尊嚴自然死亡，不支持加工縮短生命的安樂死。他認為，「安樂死」三字被過度消費化，即使民調顯示贊成安樂死，但很多民眾對於希望尊嚴自然死亡，還是加工協助縮短生命，其實並未深入了解。

台灣安寧緩和醫學會、衛福部南投醫院放射腫瘤科主任翁益強表示，病人覺得「痛」就會想求死，但國外統計，只要安寧照護品質提升，病人安樂死的意願將會降低。

翁益強認為，好的安寧照護品質才能撫慰病人身心靈，以藥物求得安樂死，恐讓病人帶著「捨不得」的心離開，沒有比較好。

台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭表示，只有極少數國家開放安樂死，可見安樂死具哲學與宗教極大爭議，而國內無法執行，是因安樂死等於醫師協助自殺，涉有刑責。