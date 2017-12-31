離家父親癌末想見妻小 她用「心理戰」協助圓夢

2017-12-31 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



為末期病人圓夢非簡單事。台北市恩庭護理之家執行長照機構安寧14年，過去曾自台大醫院安寧病房接手照顧一名60歲癌末獨居父親，雖早知他想見妻小一面，但為讓他覺得被尊重，假裝不知情，帶他出外曬太陽、吃餛飩，打開心房後，才協助聯繫他的孩子，替他圓夢。

這名肝癌末期父親，過去不顧家被家人拒絕往來，確診癌末後住進台大6A安寧病房。他熬過病房的健保給付期限二周，但家人拒絕照顧，他也不可能返家獨居，最後在台大醫院募款下，轉送到恩庭護家延續安寧療護。

恩庭護家主任朱曉玲說，醫院安寧療護團隊提醒，這位不多話的父親，希望臨終前見妻小一面，說聲對不起，但不斷遭拒。她決定先評估這名父親剩多少餘命，建立信賴關係再執行圓夢計畫。

這場「心理戰」從出門曬太陽開始。

朱曉玲說，癌末患者出門太久可能會頭暈休克，所以她只帶這名父親坐輪椅出門，曬太陽15分鐘。這名父親說「好舒服」，又提出想吃餛飩，所以又買一碗小餛飩給他，雖然沒有吃完，但回味了記憶中的味道。

當時，朱曉玲接著問：「還有沒有想做什麼事？」這名不多話的父親才打開心房說：「我好想看孩子。」她順勢要了二名孩子的電話，打電話說服他們來探望。

對二名孩子來說，這是一名素未謀面的父親，未照顧過家庭。朱曉玲與孩子溝通「長輩也會有做錯事的時候」、「父親只是期望最後可以見見你們、摸摸你們」，另強調來探望不會要求孩子付錢，醫院有募款照顧，可以放心。

經勸說幾次，二位孩子來了，而且每天固定探望。父親一周後過世，二位孩子付了父親的喪葬費用。至於他的妻子，因心結始終不願前來。

朱曉玲說，安寧療護的終旨之一，就是讓末期病人得到身心靈平靜，無憾離開。她身為外人不便多說什麼，但最後見到孩子接受父親，算是完美落幕。