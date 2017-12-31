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長照機構安寧 讓回不了家的末期病人好走

2017-12-31 16:15聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

歲末年終，有人忙著除舊布新度好年，也有人在生命末期圓了心願。

一名60歲父親年輕不顧家，被家人拒絕往來，當他罹患肝癌末期，於恩庭護理之家接受安寧療護期間，最想要的就是見妻子和小孩一面。在護理之家牽線下，二個孩子前來陪他走完人生最後一程。他力氣所剩無幾，仍舊緊握護理人員的手，表達無言感謝。

台灣發展安寧療護已有20年，二次獲英國「經濟學人智庫」評比為亞洲第一。但台灣目前的安寧療護多在醫院安寧病房執行，其次為病人家中，社區長照機構少之又少。

鑑於先進國家推動安寧療護社區化，衛福部撥出700萬元醫療發展基金，明年起鼓勵醫院整合在地基層院所，發展以病人為中心的社區安寧照護。其中，特別指名將安寧推進至護理之家等長照機構，由醫院提供專業諮詢與後援。

衛福部醫事司長石崇良說，護理之家住民多有「三管」，即鼻胃管、尿管、呼吸管，很難回到家中接受安寧療護，往往只能在臨終前，被送到醫院急診撤除維生醫療。

安寧照顧基金會執行長林怡吟說，據統計，國人從發生失能到死亡，平均約7.3年，對機構住民來說，幾乎就是以機構為家，儘管想回家善終也很困難，不如就在機構離開。

但是，長照住宿機構較無獨立空間，林怡吟說，若住民原床位臨終，恐造成其他住民恐慌，且機構有營收問題，也會擔憂醫療糾紛，推動長照機構安寧，仍有很多關卡要過。

台北市恩庭護理之家協助屬於末期病人的住民接受安寧療護，已有14年之久。恩庭護家主任朱曉玲過去是台大醫院腫瘤科護理師，接受過安寧療護訓練並取得證照。

因健保只給付安寧病房2周時間，不少在台大醫院6A安寧病房超過2周的末期病人，就必需改接受居家安寧，將床位空出來給下一位需要者。

朱曉玲說，她離開台大自行開業後，就投入長照機構安寧，從醫院端接下回不了家的末期病人，而她也鼓勵2名護理同仁接受安寧訓練，以舒適護理協助住民無痛走完餘生。

朱曉玲說，長照機構安寧若能普及，全民都能受惠，但她也坦言，不是所有長照機構都願意收案，因為收住前要進行跨專業評估，以她為例，就需花上3小時，但還有其他住民得照料，加上末期病人生命不可預期，也許早上入住、下午死亡，「機構執行意願當然就不高了。」

台南市美佑護理之家主任蔣美華說，她爸爸因胰臟癌末期過世前接受居家安寧，醫院知道她的工作背景，將居家安寧地點改為護理之家，她也騰出一間單人房，讓爸爸在她陪伴下，無痛走完餘生。

蔣美華也認為，安寧進入長照機構有必要，但需要更多配套措施及專業後援，才會讓機構願意加入。

衛福部將於明年起，積極把安寧療護推進至護理之家等長照機構。 圖／ingimage
衛福部將於明年起，積極把安寧療護推進至護理之家等長照機構。 圖／ingimage
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長照台大醫院衛福部

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