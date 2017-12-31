跨年夜 國道行經放煙火路段勿減速

2017-12-31 16:22 中央社 台北31日電



今天是2017年最後一天，國道上午塞車路段主要是北部南下，高速公路局預測，下午到晚上部分路段易壅塞，高公局提醒用路人，經過施放煙火及摩天輪燈光秀路段，勿減速觀看。

高公局預測，下午到晚上易壅塞路段，包括：國道1號西螺-埔鹽系統、南屯-豐原、新竹系統-湖口北上；國道3號龍潭-鶯歌系統北上及國道5號南港系統-坪林南下與頭城-坪林北上。

根據高公局下午2時40分路況資訊，國5雙向車流量都很大，北上頭城至坪林路段塞車，車輛時速34公里。

今晚為跨年夜，高公局呼籲用路人行經煙火施放及摩天輪燈光秀路段，務必專心駕駛，勿減速觀看，注意行車安全。