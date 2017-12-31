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【即時短評】 寂寞與不甘寂寞 個人KTV的集體焦慮

2017-12-31 10:24聯合報 記者柯永輝╱即時報導

近來巿面上出現電話亭造型的迷你ＫＴＶ，吸引民眾臨時解歌癮。記者莊琇閔/攝影
近來巿面上出現電話亭造型的迷你ＫＴＶ，吸引民眾臨時解歌癮。記者莊琇閔/攝影
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台北街頭最近出現電話亭式的「迷你KTV」，即使唱首歌要價30到50元，遠比到KTV來得貴，但據說生意不錯；從約30年前自日本風行來台的卡拉OK、到進入包廂相互取暖的KTV時代，如今，個人、迷你式KTV的出現，除了「空間」愈來愈小，似乎更突顯出都會裡人際互動愈來愈少，人們愈來愈寂寞，卻只能在歌聲中唱出自己是多麼不甘寂寞的集體焦慮。

卡拉OK在1970年代從日本發源，意指無真實樂團的影音伴奏，這種影音硬體技術的發明，大大降低了人們想拿麥克風一展歌喉的門檻，引進台灣迅速走紅，不過卡拉OK店裡陌生客人輪流點唱，常因搶歌、嫌棄別人唱不好等衍生不少人際衝突，甚至一度被視為是非之地。

隨著軟硬體技術的成熟和台灣流行音樂的崛起，1990年代錢櫃、好樂迪等連鎖KTV出現，搭上台灣經濟的高速成長，適時替寂寞的都會人開啟了一個情緒出口，也促成唱片業和KTV共生共榮的時代。

當時，人們在以李宗盛等唱片製作人、歌手築起的「抒情王國」中，與親朋好友在KTV包廂中以麥克風相濡以沫，「早知道傷心總是難免的，我又何必一往情深」，唱出自己在表面熱鬧喧嘩、實則午夜夢迴時孤獨、挫折的「夢醒時分」（陳淑樺），甚至覺得這只是「一場遊戲一場夢」（王傑）。

感嘆之餘，「朋友一生一起走、那些日子不再有、一句話、一輩子、一生情、一杯酒」周華健的「朋友」，與在警界流傳一時的「你是我的兄弟」，都是KTV裡的「誓師」之歌，如早年台語歌曲「杯底不可飼金魚」歌詞裡的「好漢剖腹來相見」，都是相互給力的療癒歌曲，只是，酒酣耳熱後，「多情的世界、找無真情愛、引阮心悲哀、有愛也罷、無愛嘛快活、今夜伴阮是孤單」，江惠「傷心酒店」點出「曲終人散」（張宇）後的現實。

「會愛上你也是因為我寂寞，因為受不住冷落，空虛的時候好有個寄託」如今，台灣都會男女面對更嚴峻的生活困境和壓力，不需如唱KTV般要呼朋引伴，只要花些硬幣，闗上門即可高歌相忘於江湖的個人KTV，幾首歌之後再開門返回紅塵，或許，如同李宗盛所唱「原諒我不能承諾什麼，我會愛你，你會愛我，只是因為寂寞」。

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