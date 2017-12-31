連假第2天 國3往國5回堵

2017-12-31 10:25 中央社 台北31日電



今天是元旦連假第二天，預期國道將出現出遊車潮。 聯合報系資料照 分享 facebook 今天是元旦連假第二天，國道5號實施雙向高乘載，根據交通部高速公路局路況資訊，上午國道5號車流量較大，國道3號往國5方向出現回堵。

國道5號高乘載管制時段及路段分別是，上午7時至中午12時，南下南港系統及石碇各交流道南下入口匝道；下午3時至晚上8時，北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道北上入口匝道。

高公局路況資訊顯示，上午8時多，國3往國5車流一度出現回堵，最長曾達2公里，上午9時回堵仍有1.5公里。

上午9時30分，國5雙向車流都不少，但各路段車輛時速都達60公里以上，國道其他路段順暢，車速在80公里以上。