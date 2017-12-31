給孩子新年禮物 A肝疫苗納常規接種

2017-12-31 09:38 中央社 台北31日電



幼兒染A肝可能傳染成人，造成急性肝炎或猛爆性肝炎，也可能致流行。明年1月1日起，A型肝炎疫苗納幼兒常規疫苗，滿1歲可打，估每年20萬人受惠。

A型肝炎是感染A型肝炎病毒所造成的急性肝臟發炎。嬰幼兒若被感染，一般不會有明顯症狀，但因A肝病毒透過糞口傳染，如果成人接觸到染病的嬰幼兒糞便、受到病毒污染的食物等，就有可能感染。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，成人若感染A肝病毒，可能出現疲倦、厭食、發燒、黃疸、尿液顏色變濃、上腹部疼痛等，大部分會自然痊癒，然後產生抗體。但少數病例可能出現猛爆性肝炎，嚴重會致死，必須換肝救命。

過去受限經費，公費A肝疫苗僅限山地鄉鎮等A肝高風險地區，結果也顯示，預防接種效果良好。疾管署獲「財團法人寶佳公益慈善基金會」捐贈，將於107至117年間，每年分批捐贈疫苗，供出生滿1歲幼兒常規接種。

實施對象為106年1月1日（含）以後出生，年滿12個月以上之幼兒，每名幼兒接種2劑（間隔至少6個月），每年預估有20萬名幼童受益。另針對105年（含）前出生，屬原公費A肝疫苗實施地區尚未完成應接種劑次的幼兒，也將持續提供補接種至入國小一年級前。

羅一鈞表示，國內相關研究顯示，年輕族群多不具A型肝炎抗體，再加上國人可能到A肝盛行國家旅遊，也潛藏A肝流行的風險。A肝疫苗的安全性及接種效益很高，接種1劑後，約95%以上可產生保護抗體，完成2劑接種，可提供20年以上保護力。

新制上路後，政府提供幼兒接種的常規疫苗將增加為10種，可預防15種傳染病，並使台灣繼美國、以色列、中國及韓國等國家成為全球第17個提供幼兒常規A肝疫苗接種國家。