「文化+」元旦登場 首發吳念真的人間條件

2017-12-31 09:31 中央社 台北31日電



導演吳念真日前率領綠光劇團展開《人間條件一》的全台戶外巡演，在高雄掀起萬人空巷的熱潮，中央社將於107年1月1日起推出「文化+」雙週報，首期封面故事專訪這位被視為「最有溫度的台灣歐吉桑」，暢談他的劇場堅持，以及台灣表演團體「風裡來浪裡去」的演出能量。

「文化+」是中央社在宣示加強文化新聞質量並進後的升級版，試圖在日常的文化新聞之外，透過深度企劃的專題報導觸動大眾對文化的思考、想像和討論。甫於30日榮獲第37屆行政院文化獎的吳念真，與其膾炙人口的國民戲劇《人間條件》系列，因而成為「文化+」創刊號的主題。

儘管文化是生活的靈魂，但文化新聞及相關議題討論卻在公眾平台上逐漸黯淡，中央社策畫推出文化雙週報，期盼藉由文化「普拉斯」拉開台灣媒體探討文化新聞、事件及現象的序曲。未來的「文化+」雙週報，每期都有特別製作的封面故事及專欄、出版訊息。

其中「台語文進行式」專欄，希望透過藝文人士、政府官員、學者專家，乃至各領域工作者的深度訪談，了解台語文在台灣的發展現狀，當前的台語文是否面臨危機甚至正在衰敗？台語文傳承對這塊土地上生活著的你我和這個國家，又有什麼樣的意義？

首期「台語文進行式」專訪知名音樂創作者陳明章，細聽他如何「用自己的語言，寫自己的歌」，如何激昂地闡釋台語文的強大文化性和生命感，並且在過去30年來如吟唱詩人般地傳遞台灣的溫度，感動無數人心。

期許以筆探詢文化的中央社董事長劉克襄，在「關於文化+」一文前言中，引用台灣不同品種蕃薯的育成過程，比喻台灣社會的文化成長。他說，前人找到好物，後人依次成熟的接棒，繼續在現有的基礎上摸索，才能尋找到更合宜的未來。

劉克襄表示，「文化+」就以此意念為基礎，針對當今台灣各種藝文影劇、信仰風俗、史蹟建物和時尚風潮等等文化樣態，試著擷取新穎的視野，廣泛面向的報導，分享更多樣的生活面貌。