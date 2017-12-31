跨年夜天氣冷、空氣髒 低溫下探13度
今夜全台瘋跨年，不過受大陸冷氣團南下挾帶境外汙染物影響，天氣冷、空氣髒，尤其跨年夜到元旦清晨冷空氣影響最明顯，中央氣象局預估，台南以北及宜蘭低溫約14度，空曠地區下探13度，民眾恐怕要在寒風中度過，提醒外出參加跨年晚會、迎日出等活動的民眾，要做好保暖。
氣象局預報員吳依帆表示，這波大陸冷氣團最冷時間在今晚到明天清晨，北台灣清晨還有17、18度高溫，接著溫度一路下架，中午也只剩16度，中南部則約23至25度；入夜後台南以北及宜蘭低溫下探14度，空曠地區約13度，高屏、花東約16至17度。
降雨方面，上半天清晨中午水氣偏多，北部、東半部有短暫雨，中南部山區有零星雨勢，下午開始降雨緩和，僅剩東半部、北部山區有局部短暫雨，北部則轉為多雲天氣，東半部則因雨量偏多，不容易看到曙光，西半部條件相對較好。
吳依帆表示，元旦持續受到冷氣團影響，北部清晨低溫約13、14度，高溫約19至21度，中部23度、南部26度、東部21度，東半部、北部山區有局部降雨。周二冷氣團將持續減弱，白天氣溫回升明顯，北台灣高溫約21至23度，但各地清晨仍偏冷，中部以北、東北部低溫僅14度。
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