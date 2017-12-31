跨年夜天氣冷、空氣髒 低溫下探13度

2017-12-31 05:59 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



圖為北市府前跨年舞台。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook 今夜全台瘋跨年，不過受大陸冷氣團南下挾帶境外汙染物影響，天氣冷、空氣髒，尤其跨年夜到元旦清晨冷空氣影響最明顯，中央氣象局預估，台南以北及宜蘭低溫約14度，空曠地區下探13度，民眾恐怕要在寒風中度過，提醒外出參加跨年晚會、迎日出等活動的民眾，要做好保暖。

氣象局預報員吳依帆表示，這波大陸冷氣團最冷時間在今晚到明天清晨，北台灣清晨還有17、18度高溫，接著溫度一路下架，中午也只剩16度，中南部則約23至25度；入夜後台南以北及宜蘭低溫下探14度，空曠地區約13度，高屏、花東約16至17度。

降雨方面，上半天清晨中午水氣偏多，北部、東半部有短暫雨，中南部山區有零星雨勢，下午開始降雨緩和，僅剩東半部、北部山區有局部短暫雨，北部則轉為多雲天氣，東半部則因雨量偏多，不容易看到曙光，西半部條件相對較好。