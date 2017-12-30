4層樓扭蛋機、波力樂園！2大展覽讓大小朋友一起玩

2017-12-30 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



近期大台北地區有多個特色展覽，包括充滿童趣的POLI主題樂園，還有設置號稱全台最大、約4層樓高的扭蛋機的淡水蛋蛋節活動，各自有不同的樂趣，適合民眾安排假期前往。

「波力歡樂世界2－小英雄大冒險」POLI主題樂園自12月22日至2018年3月4日，於台北圓山爭豔館展出。在約700坪的空間內，規劃有赫莉探險任務、羅伊消防任務、卡利運輸任務、小英雄運輸任務等8大任務活動，均是對照各個腳色的特色所設計的主題活動，讓孩童能夠跟波力、船老大等明星一起互動。

另外園區內亦規劃DIY手作教室、紀念商品區，販售有多項動畫對應的周邊商品，滿足大小粉絲的心。POLI主題樂園每日開放時間為10:00～18:00，採售票進場。

除了擄獲許多小朋友的心的波力，愛拍照的網美亦有好去處。以玩蛋、吃蛋、轉蛋、搗蛋為主題的2017淡水蛋蛋節，自12月16日～2018年4月8日於淡海童話新市鎮舉行，採售票進場，現場票250元。

蛋蛋節內設計有超大型彩蛋、世界扭蛋館、蛋事多好展、蛋雕藝術館等十餘種主題，還有好拍好打卡的彩色貨櫃屋、巨型煎鍋等設施。其中最引人注目之處，就是主辦單位設計全台最大、約4層樓高的巨型扭蛋機供民眾體驗、拍照，只要憑門票在園區內集滿八個章，即可免費至大扭蛋機扭蛋拿獎品。

時間：12月22日至2018年3月4日

地點：台北圓山爭豔館

時間：12月16日～2018年4月8日