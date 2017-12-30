親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黑心蛋流入市面
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

元旦連假第二天 國道10路段易塞

2017-12-30 20:33中央社 台北30日電

明天是元旦連續假期第二天，交通部臺灣區國道高速公路局預估國道車流量會比今天略多。...
明天是元旦連續假期第二天，交通部臺灣區國道高速公路局預估國道車流量會比今天略多。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影
分享

明天是元旦連續假期第二天，交通部臺灣區國道高速公路局預估國道車流量會比今天略多，上午到晚上，共有10個路段易塞車

高公局說，今天國道交通量約115百萬車公里，明天出遊加提前北返，交通量約118百萬車公里。

明天易壅塞的10路段及時段，包括：國道1號南下，上午9時至下午1時，湖口-新竹系統；國1南下，上午10時至中午12時，彰化系統-埔鹽系統，行車時都是從平常8分鐘增為24分鐘。

國1北上，下午2時至晚上8時，西螺-埔鹽系統，行車時間從平常13分鐘增為54分鐘；國1北上，下午3時至晚上7時，南屯-豐原，行車時間從平常8分鐘增為24分鐘；國1北上，下午3時至晚上7時，新竹系統-湖口，行車時間從平常8分鐘增為25分鐘。

國道3號南下，上午10時至下午1時，鶯歌系統-關西，行車時間從平常14分鐘增為42分鐘；國3南下，上午10時下午1時，快官-南投，行車時間從平常15分鐘增為45分鐘；國3北上，下午4時至晚上8時，龍潭-鶯歌系統，行車時間從平常8分增為25分鐘。

國道5號南下，下午1時至3時，南港系統-坪林，行車時間從平常11分鐘增為55分鐘；國5北上，下午2時至深夜12時，頭城（台9礁溪轉運站）-坪林，行車時間從平常15分鐘增為90分鐘。

明天國道管制措施還包括：0時至清晨5時免收費；國5高乘載管制，分別是上午7時至中午12時，南港系統與石碇南下入口，下午3時至晚上8時，蘇澳至頭城北上入口。

根據高公局路況資訊，今天元旦連假首日，國道上午北部南下路段塞車，下午沒有預期塞，傍晚部分路段出現返程車流。

另外，今天下午國3北部南下路段，發生兩起小車追撞事故，分別造成2公里及4公里回堵，所幸事故很快排除。

國道塞車坪林

相關新聞

食物壞了沒 食安驗毒銀針一秒告訴你

2017-12-30 21:40

鋰電池加這個　耐用度提高500倍

2017-12-30 22:50

醫療法修法後 法界擔心：民眾還能要求醫院負責嗎？

2017-12-30 19:23

想要參加跨年活動 醫師說這件事最重要

2017-12-30 18:33

跨年吃大餐 醫師教你聰明吃

2017-12-30 17:20

影／連假交通打結 國五下午現車潮

2017-12-30 14:55

實驗教育延伸至高教　實踐大學擬成立實驗場域

2017-12-30 14:27

5大心法 打造老後的家

2017-12-30 13:19

元旦連假車陣塞進蘇澳市區 上午7時就動彈不得

2017-12-30 13:12

塞！國1楊梅→湖口紫爆 時速一度不到20公里

2017-12-30 13:10

連假首日北-高旅行時間4小時 不塞車時段1.2倍

2017-12-30 12:58

來台旅客仍以陸客最多 國人最愛去日本

2017-12-30 12:24

查黑心蛋商 桃園再查封2萬4294公斤液蛋

2017-12-30 12:13

事故影響 國1楊梅-湖口一度紫爆

2017-12-30 12:13

罕病家長好苦 找不到子女適用輔具...只好DIY

2017-12-30 11:57

台灣人最愛的旅遊新城市 釜山搜尋量奪冠

2017-12-30 11:44

多重疾病、肢體不便 少女譜曲作畫還創line貼圖

2017-12-30 11:39

明天跨年夜彌漫髒空氣 敏感族群別出門

2017-12-30 11:28

連假第一天 國道3號南下湧車潮

2017-12-30 11:01

元旦連假首日車潮湧向蘇花公路 塞爆蘇澳市區

2017-12-30 10:43

「斑馬線變驚魂路」回響 賀陳旦：結合地方首長改善

2017-12-30 10:27

元旦連假首日 國道北部南下塞

2017-12-30 10:11

今北部水氣多 北海岸、新北山區防瞬間大雨

2017-12-30 08:27

30日高溫26度 跨年夜氣溫溜滑梯

2017-12-30 05:36

非聽不可／代謝健康．快樂生活

2017-12-30 02:57

非聽不可／癌症病患食欲不振的對策

2017-12-30 02:57

非聽不可／肺部健康講座

2017-12-30 02:57

非聽不可／攝護腺癌治療新知

2017-12-30 02:52

元旦連假登場 塞塞塞！

2017-12-30 02:19

醫療法第82條修正案三讀 可望降低醫療糾紛

2017-12-30 00:19

科普好健康／愛因斯坦到眼科 淺談雷射從醫路

2017-12-30 00:17

醫療法修正三讀／醫師公會：醫糾挫士氣 五大科缺很大

2017-12-30 00:16

醫療法修正三讀／醫改會：舉證更困難 求償恐更無門

2017-12-30 00:12

今年均溫24.4度 追平去年最暖紀錄

2017-12-30 00:11

放射線同位素治療 經驗分享論壇開講

2017-12-30 00:09

健康你我他／輪班照顧媽媽 兄弟感情更好

2017-12-30 00:05

跨年夜轉冷...空品橘色警戒 局部地區恐達紅色警戒

2017-12-30 00:00

屏東入冬 首起禽流感

2017-12-29 23:58

不再「高資低用」 新北護士升格護理師 150人加薪

2017-12-29 23:35
看更多

熱門文章

邁向零現金生活 4大超商開通刷卡消費 最高打8折

2017-12-30 10:36

元旦連假第二天 國道10路段易塞

2017-12-30 20:33

30日高溫26度 跨年夜氣溫溜滑梯

2017-12-30 05:36

問題蛋 全聯、大潤發下架

2017-12-30 00:01

元旦連假首日車潮湧向蘇花公路 塞爆蘇澳市區

2017-12-30 10:43

夫妻之間／不能說的秘密

2017-12-30 06:00

47年次至50年次注意 勞保年金給付年齡不同

2017-12-30 13:05

家人關係／得失一念間

2017-12-30 06:00

過期臭蛋液流竄全台 累計下架842.5公斤

2017-12-30 16:04

台灣人最愛的旅遊新城市 釜山搜尋量奪冠

2017-12-30 11:44

萇記賣逾期蛋品蛋液 桃園查封逾2萬公斤

2017-12-30 14:36

今日星座運勢／水瓶 外出運不佳 容易遺失東西

2017-12-30 00:00

忠狗護家9年比照家人送終！飼主當牠是親弟辦追思會

2017-12-30 00:39

逾期破殼蛋 萇記賣6年

2017-12-30 00:07

生活趣聞／我的助選人生

2017-12-30 06:00

食物壞了沒 食安驗毒銀針一秒告訴你

2017-12-30 21:40

查黑心蛋商 桃園再查封2萬4294公斤液蛋

2017-12-30 12:13

想要參加跨年活動 醫師說這件事最重要

2017-12-30 18:33

鋰電池加這個　耐用度提高500倍

2017-12-30 22:50

菇類有自家鑰匙竟趁沒人在家跑來！網友：別留情快換鎖

2017-12-30 10:30

來台旅客仍以陸客最多 國人最愛去日本

2017-12-30 12:24

萊爾富新店型 主打「量販價」超商 全店9折

2017-12-30 17:26

5人「龍蝦超值套餐」3千有找 佛心價的養生好料

2017-12-30 20:27

「斑馬線變驚魂路」回響 賀陳旦：結合地方首長改善

2017-12-30 10:27

事故影響 國1楊梅-湖口一度紫爆

2017-12-30 12:13

板橋大遠百6歲了！全館回饋迎新年

2017-12-30 20:48

醫療法第82條修正案三讀 可望降低醫療糾紛

2017-12-30 00:19

醫療法修法後 法界擔心：民眾還能要求醫院負責嗎？

2017-12-30 19:23

只有剪髮的美髮沙龍！斐瑟創辦人鄧爸打造「剪單」髮廊

2017-12-30 17:44

元旦連假登場 塞塞塞！

2017-12-30 02:19

機票500元！濟州航空飛首爾、釜山　比去墾丁還便宜

2017-12-30 17:26

跨年夜轉冷...空品橘色警戒 局部地區恐達紅色警戒

2017-12-30 00:00

影／【唐綺陽】2018上半年12星座完整運勢公開

2017-12-30 23:08

影／連假交通打結 國五下午現車潮

2017-12-30 14:55

流浪狗零撲殺 4縣市開第一槍要求放寬

2017-12-29 23:41

書店搞藝術邀客踩書 愛書人怒了

2017-12-30 22:25

今北部水氣多 北海岸、新北山區防瞬間大雨

2017-12-30 08:27

連假第一天 國道3號南下湧車潮

2017-12-30 11:01

連假首日北-高旅行時間4小時 不塞車時段1.2倍

2017-12-30 12:58

報告老師！教室裡面有水獺！

2017-12-29 23:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top