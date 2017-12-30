元旦連假第二天 國道10路段易塞

2017-12-30 20:33 中央社 台北30日電



明天是元旦連續假期第二天，交通部臺灣區國道高速公路局預估國道車流量會比今天略多。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影 分享 facebook

明天是元旦連續假期第二天，交通部臺灣區國道高速公路局預估國道車流量會比今天略多，上午到晚上，共有10個路段易塞車。

高公局說，今天國道交通量約115百萬車公里，明天出遊加提前北返，交通量約118百萬車公里。

明天易壅塞的10路段及時段，包括：國道1號南下，上午9時至下午1時，湖口-新竹系統；國1南下，上午10時至中午12時，彰化系統-埔鹽系統，行車時都是從平常8分鐘增為24分鐘。

國1北上，下午2時至晚上8時，西螺-埔鹽系統，行車時間從平常13分鐘增為54分鐘；國1北上，下午3時至晚上7時，南屯-豐原，行車時間從平常8分鐘增為24分鐘；國1北上，下午3時至晚上7時，新竹系統-湖口，行車時間從平常8分鐘增為25分鐘。

國道3號南下，上午10時至下午1時，鶯歌系統-關西，行車時間從平常14分鐘增為42分鐘；國3南下，上午10時下午1時，快官-南投，行車時間從平常15分鐘增為45分鐘；國3北上，下午4時至晚上8時，龍潭-鶯歌系統，行車時間從平常8分增為25分鐘。

國道5號南下，下午1時至3時，南港系統-坪林，行車時間從平常11分鐘增為55分鐘；國5北上，下午2時至深夜12時，頭城（台9礁溪轉運站）-坪林，行車時間從平常15分鐘增為90分鐘。

明天國道管制措施還包括：0時至清晨5時免收費；國5高乘載管制，分別是上午7時至中午12時，南港系統與石碇南下入口，下午3時至晚上8時，蘇澳至頭城北上入口。

根據高公局路況資訊，今天元旦連假首日，國道上午北部南下路段塞車，下午沒有預期塞，傍晚部分路段出現返程車流。

另外，今天下午國3北部南下路段，發生兩起小車追撞事故，分別造成2公里及4公里回堵，所幸事故很快排除。