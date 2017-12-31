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人多地方該去嗎？小心跨年常見4大意外

2017-12-31 09:00聯合報 記者李奕昕／台北報導

台北市跨年晚會每年都有大批人潮聚集。圖為晚會彩排情形。 記者林俊良／攝影
台北市跨年晚會每年都有大批人潮聚集。圖為晚會彩排情形。 記者林俊良／攝影
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八仙樂園塵爆事件燒出國內大型活動安全漏洞，加上近年歐美國家恐怖攻擊頻傳，大型慶典活動維安日趨重要，每年都有大批人潮聚集的台北市跨年晚會，警察及消防單位高規格整備，當天有上千名警消停休服勤，民眾可以快樂欣賞煙火平安回家，背後仰賴的是許多幕後英雄無私貢獻。

恐慌踩踏是致命危機

今年10月底，台北市政府舉辦重陽節健行活動，參加人數逼近10萬，因動線規劃及緊急應變失當，20多名老人爭搶摸彩券跌倒掛彩，市長柯文哲為市府疏失出面道歉。

警消人員說，踩踏是大型活動的「致命危機」，因人潮擁擠，零星推擠將產生連鎖反應，如1、2人聽聞鞭炮聲，誤以為槍響而逃跑，旁人不明就理跟著跑，恐慌在群體中擴大，有人倒地後遭群眾前仆後繼踩過，國外曾發生多起嚴重傷亡案例。

為防悲劇在台北市跨年晚會上演，舞台前以鐵架劃分6區，遇緊急狀況疏散或晚會結束散場，讓人群採放射狀離開，降低人潮密度，避免動線交織，晚會時更引導身障人士至特定區，以免行動不便遭推倒。

警方重兵部屬市民廣場，部分配置捷運站出口，透過喊話器引導疏散方向，呼籲群眾冷靜，並手持告示牌，印有「疏散方向」字眼與箭頭方向標示。

警方組成「反恐打擊部隊」，利用偵爆犬敏銳嗅覺，檢查會場是否被放置爆裂物。 記者林...
警方組成「反恐打擊部隊」，利用偵爆犬敏銳嗅覺，檢查會場是否被放置爆裂物。 記者林俊良／攝影
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為避免車輛衝撞群眾，警方在重點路段備妥車輛攔阻器，車輛駛過會爆胎。 記者林俊良／...
為避免車輛衝撞群眾，警方在重點路段備妥車輛攔阻器，車輛駛過會爆胎。 記者林俊良／攝影
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法寶防恐攻、車輛衝撞

人潮聚集的大型活動向來是恐怖分子目標，今年英國接連發生5起恐攻，手法有在地鐵放炸彈及駕車衝撞人群，全球反恐情勢升高，國內舉行世大運期間，警消單位將反恐列為重點，跨年晚會也不例外。

台北市信義警分局規劃1千多名警力，包含5組「反恐打擊部隊」，每組編排4名特勤、2名刑事、2名制服警員，搭配1隻偵爆犬，利用偵爆犬敏銳嗅覺，檢查會場是否被放置爆裂物，員警也會持用金屬探測器、車輛底盤檢查器執行安檢，巡邏留意可疑人士。

針對歐美近來頻傳車輛衝撞群眾事件，台北市警方去年首度使用車輛攔阻器，今年仍將備妥6組置於重點路段，車輛駛過會爆胎，另出動空拍機攔阻器，可發出電磁波「綁架」空拍機迫使降落，避免有心人士以空拍機攻擊，或玩家操作空拍機墜落傷及無辜。

救護救災規劃緊急通道

台北市消防局第二救災救護大隊統計，去年會場醫護站有113人求助，另有15人出動消防員救援，因人潮密度高，常發生跌倒受傷或呼吸困難，逢寒流低溫，不少民眾心血管疾病發作，還有人樂極生悲，酒醉不適倒路邊。

除了救護案件，救災狀況也沒少過，會場周邊某小吃店曾在活動時火警，前年晚會前一天，現場的流動廁所還遭人縱火，所幸均未造成傷亡。

為應付各種狀況，北市消防局動員2百人服勤、4百人在消防分隊待命，管制區內有24輛消防車及9輛救護車，部分車輛預先駛離分隊停妥，避免晚會時人太擠「開不出去」，會場並設8個醫護站，還有3組配置擔架的機動救護人力。

若發生意外，救援人車不易挺進，警消單位規劃5條緊急應變通道，位置包括新仁愛路、基隆路、香堤廣場、信義商圈空橋及國父紀念館，早年曾以交通錐區隔，卻被人潮淹沒，後來改以紐澤西護欄淨空，北市府連接基隆路的地下通道，屆時也開放公務車使用。

台北市警方出動空拍機攔阻器，避免有心人士以空拍機攻擊。 記者林俊良／攝影
台北市警方出動空拍機攔阻器，避免有心人士以空拍機攻擊。 記者林俊良／攝影
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今年新規定不准帶氣球

本月中旬在高雄市夢時代舉行的氣球遊行發生意外，有業者疑似在氣球填充可燃的氫氣，而非穩定安全的氦氣，導致氣球爆炸燒成一團火球，兩名民眾臉部慘遭灼傷；有鑑於此，北市跨年晚會今年新增規定「不准攜帶氣球」，警方會在現場取締攤販及勸導民眾。

此外，往年常發生民眾太靠近101大樓，導致煙火灰燼落入眼睛，今年擴大熱區管制，以101大樓周邊的信義路、市府路及松智路中央分隔島為界，避免人群接近，消防員會全程監看煙火施放過程，若民眾眼睛不適，可求助醫護站以生理食鹽水沖洗。

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