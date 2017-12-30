醫療法修法後 法界擔心：民眾還能要求醫院負責嗎？

2017-12-30 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



《醫療法》第82條修正條文昨天經立院三讀通過，衛福部醫事司今發出新聞稿指出：「修法營造醫病雙贏」但法界並不贊周，認為修法後，醫療機構在醫療事故中的責任被減輕，甚至能讓全身而退，盼衛福部盡速建立完善的醫療糾紛處理機制，否則民眾只能自求多福。

《醫療法》第82條原先規範，「醫療機構及其醫事人員故意或過失損害於病人，須負損害賠償責任」，新修法內容則將醫療機構與醫事人員脫鉤。在醫事人員部分，相對明確訂定醫事人員民事與刑事責任的構成要件與應裁量事項，構成要件為「故意或違反醫療上必要注意義務且逾越合理臨床專業裁量」，應裁量事項則包括「該醫療領域當時當地之醫療常規、醫療水準、醫療設施、工作條件及緊急迫切等客觀情況」；醫療機構若故意或過失而損害於病人，須負損害賠償責任。

● 律師：醫療機構責任減輕

法律扶助基金會彰化分會會長謝英吉表示，第一線醫療人員在執行醫療業務時，因過失損害病人權益，醫療機構須連帶賠償。新版本條文將醫事人員民事與刑事責任的門檻拉高，也就是醫事人員若要擔負責任，必須「違反醫療上必要注意義務」且「逾越合理臨床專業裁量」，同時要考慮醫療設施、醫療環境等多項條件，門檻提高，醫療機構連帶賠償的機率也隨之降低。

● 學者：醫院血汗釀疏失，醫師、醫院都免責？

中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰表示，按照新版本條文，要判斷醫師是否「過失致病人死傷」，同時得考慮醫療設施與工作條件等客觀情況，在這樣的架構下，未來醫事人員若因醫院環境血汗過勞而釀成醫療疏失，似乎也不須擔負民事或刑事責任，而能免責。

此時，病人想必將轉向醫院求償，但恐怕阻礙重重。

消費者文教基金會董事長、律師游開雄表示，根據《民法》第188條，員工（受僱人）有侵權行為，老闆（僱用人）才有連帶賠償責任，按照醫療法最新修正，醫事人員一旦免責，聘請他的醫院也不會有連帶責任。

吳全峰指出，新版《醫療法》第82條最末項雖然明列，「醫療機構若故意或過失而損害於病人，須負損害賠償責任」，但病人要舉證醫療機構有故意或過失，恐十分困難。舉例來說，病人要如何證明醫療機構對不良的醫療環境形成有故意或過失？要如何舉證醫療環境多差才算是醫院疏失？醫院疏失跟醫師疏失的因果關係是什麼？

游開雄說，醫療機構的可能過失，不外乎是人力配置、進藥、設備等，民眾舉證十分困難，以人力配置為例，不少醫院的人力配置參照醫療機構設置標準，標準極低，過去已有不少醫事團體抗議。試想，一家醫院的人力在符合該標準的狀況下，若因病人量過大、醫事人員過勞釀疏失，病家怎麼告得贏醫院？「盼衛福部盡快建立完善的醫療糾紛處理配套，否則民眾只能自求多福。」

● 修法後 各界盼盡速建立完善的醫療糾紛處理機制