想要參加跨年活動 醫師說這件事最重要

2017-12-30 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



台北醫學大學附設醫院急診部長高偉峰表示，跨年夜若想與朋友一起參加演唱會同歡，建議一定要「吃飽」、「喝足」、「今晚睡到自然醒」，否則根據研究以及往例顯示，有40％的民眾會因為跨年夜的激情過後，出現昏倒的風險。圖為台北市府前跨年舞台。報系資料照／記者徐兆玄攝影 分享 facebook

2017年進入最後倒數計時，天氣預報跨年夜氣溫將會偏冷，千萬要注意保暖，台北醫學大學附設醫院急診部長高偉峰表示，跨年夜若想與朋友一起參加演唱會同歡，建議一定要「吃飽」、「喝足」、「今晚睡到自然醒」，否則根據研究以及往例顯示，有40％的民眾會因為跨年夜的激情過後，出現昏倒的風險。

高偉峰表示，跨年最常出現的急診患者以昏倒為最多，其次為踩踏意外、螢光棒破裂使內容物濺傷眼睛、酒醉路倒、車禍意外。根據新英格蘭醫學期刊研究，某次紐約大型演唱會後，出現400多位觀眾昏倒，找來其中40人進行調查，發現有40％的昏倒民眾，已失去意識。

再針對這40%的民眾調查，發現他們皆有類似的通病，如參與演唱會前「餓太久」、「前一天過於興奮失眠」、「忘了補充水分」等。因此，高偉峰建議民眾，在參與跨年演唱會前，一定要吃飽喝足睡得好，也建議把水、小零嘴放在隨身背包裡，隨時補充熱量及水份。

另外，跨年夜當天若下雨，穿雨衣的聽眾也需要格外注意透氣，雨衣相熱，一旦覺得不適，應立即離場，蹲坐在空氣通風處紓緩症狀，若是再不行一定要立即對外求援。

高偉峰表示，跨年的意外還有踩踏事件，入場、離場時記得要注意腳步，若遇上樓梯處，得走慢一點；每年跨年演唱會散場後，都會發生酒醉路倒事件，根據北醫附的調查，近3年，每年都會有5到10個因為酒醉路倒送醫的民眾。