油價連3漲 元旦汽油漲3角柴油漲4角

2017-12-30 17:30 中央社 台北30日電



台塑石化公司宣布，自107年1月1日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升0.3元，柴油批售價格每公升0.4元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑石化公布，加盟加油站參考零售價，92無鉛汽油每公升26.7元、95+無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.2元、超級柴油每公升24.3元。

台塑石化指出，受到產油國利比亞輸油管線發生爆炸事故，引發市場擔憂影響原油供應，促使本週國際油價上漲。考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，決定調漲油價。