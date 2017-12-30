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網友吵架恐嚇留言「跨年夜北車放炸彈」徐男送辦

2017-12-30 14:07聯合報 記者侯俐安╱即時報導

1名徐姓網友今在臉書發表「跨年夜那天我會在台北車站放置一枚炸彈」文章，造成大眾恐慌。鐵路警察局表示，獲報後成立專案小組，經調閱相關資料分析比對，發現徐姓男子涉有重嫌，旋即前往徐姓男子租屋處，通知其到案說明。徐男到案後承坦係因玩網路遊戲與網友吵架，一時心情不佳才會在臉書社團留下恐嚇訊息，並非如留言所稱欲在台北車站放置炸彈，訊後依恐嚇公眾罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

鐵路警察局表示，除持續加強站區安全維護工作外，更呼籲民眾勿任意於網路發表聳動文章，以免造成恐慌或有不慎觸法之虞。

警察台北車站
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