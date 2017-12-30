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吳念真、謝里法 獲政院文化獎獲百萬元獎金

2017-12-30 09:22聯合報 記者何定照╱即時報導

吳念真。本報資料照
吳念真。本報資料照
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謝里法。本報資料照
謝里法。本報資料照
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第37屆行政院文化獎得主名單今天公布，由吳念真（吳文欽）、謝里法（謝理發）獲選，各獲100萬元獎金。文化部長鄭麗君表示，已在第一時間親自向2位得獎人致電道賀。

吳念真1952年出生於台北縣瑞芳鎮（今新北市瑞芳），曾連續三年獲得聯合報小說獎，並於1980年獲得第11屆吳濁流文學獎。同年，他進入中央電影公司（中影），並與小野等人合作推動台灣新浪潮電影運動，撰寫的電影劇本5度獲得金馬獎最佳劇本獎，包括《老莫的第二個春天》、《父子關係》、《無言的山丘》等。

文化部指出，吳念真後來執導《多桑》和《太平天國》等片，也都獲國際獎項。2001年起加入綠光劇團後，創作的舞台劇《人間條件》系列1至6部，都成為票房歷久不衰的國民舞台劇。

著名畫家謝里法，1938年出生於臺北市大稻埕。曾加入劉國松（第36屆行政院文化獎得主）創辦的五月畫會，1964年旅居法國巴黎學習雕塑，1968年至美國紐約學習藝術理論與藝術史，創作不懈，迄今仍於台灣、美國舉辦個展或聯展。

文化部指出，謝里法早年也透過寫作介紹西方美術思潮到臺灣，後持續關注臺灣本土美術發展，倡議台灣美術史運動，所著《日據時代臺灣美術運動史》曾獲得巫永福評論獎，為研究日治時期臺灣美術發展之重要研究著作。

文化部表示，謝里法1980年代還撰寫《台灣出土人物誌》，重新發掘陳澄波等人對台灣藝文界的影響，引起讀者關注台灣本土藝文前輩之貢獻，並擔任召集人負責《台灣美術地方發展史全集》20冊的編纂工作，從地方觀點寫台灣史，對台灣美術史影響深遠。

文化部吳念真電影
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