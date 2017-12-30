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NBA／保羅復出也無用 火箭不敵巫師吞5連敗

盧麗安接到來自台灣的電話 對方也想加入共產黨

非聽不可／肺部健康講座

2017-12-30 02:57聯合報 本報訊

主講：彰基胸腔外科醫師王秉彥、胸腔內科醫師詹博強

時間：107年1月6日（六）下午2時30分

地點：彰化縣文化局一樓（彰化市卦山路3號）

洽詢：04-7238595轉3250

醫師文化局
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

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