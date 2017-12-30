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醫療法第82條修正案三讀 可望降低醫療糾紛

2017-12-30 00:19聯合報 記者陳雨鑫丘采薇、鄭媁／台北報導

立法院長蘇嘉全主持院會，三讀通過「醫療法」第82條。 記者余承翰／攝影
立法院長蘇嘉全主持院會，三讀通過「醫療法」第82條。 記者余承翰／攝影
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立法院昨三讀通過醫療法第八十二條修正案，醫界叫好，未來可望降低醫療糾紛，讓醫師免於刑事訴訟、以刑逼民等威脅。衛生福利部醫事司長石崇良表示，醫療法八十二條修正案通過，盼能助五大科醫師回流，最大的受益者仍是民眾的就醫權。

醫療法第八十二條原先規定「醫療機構及其醫事人員因執行業務，致生損害於病人，以故意或過失為限，負損害賠償責任」；但修法後，將「醫事人員」及「醫療機構」拆開，規定醫事人員須負的損害賠償責任及致死傷須負刑事責任以「故意或違反醫療上必要之注意義務且逾越合理臨床專業裁量所致者為限」。一改過去只要是「過失」即需負損害賠償責任，可降低醫療糾紛的產生。

雖這次修法被民間團體批評是「醫師除罪化」，但三讀後，藍綠都稱是「進步修法」。不過，消基會認為，修正案無助於降低訴訟量，應規畫完善的醫療糾紛調解機制，才能有效降低訴訟量。石崇良表示，未來也將提出「醫療事故處理法」，提供醫病間更多元的調處機制，力拚下個會期三讀通過。

衛福部統計，去年醫療訴訟案總計三百四十九件，刑事訴訟占兩百四十三件，一百件為民事訴訟，六件為其他。經醫審會鑑定，有疏失的案件為十一件，其他都是沒疏失或其他原因。石崇良說，醫師面對患者皆秉持救急扶傷的心態，但長期以來被醫療法綁著，即使眼見患者還有救活機會，仍不敢放手一搏。

醫師公會全聯會理事長、立委邱泰源表示，各國面對醫療糾紛時，幾乎沒有國家會優先用「刑事」的方式起訴醫師，台灣近年更是發展出「以刑逼民」現象，患者認為醫療處置不佳，提出巨額民事賠償金，若醫師不願妥協，就以「刑事訴訟」作為威脅，即使最後判決，仍認定醫師無罪，但跑法院的過程，幾乎耗盡掉一位醫師一輩子的行醫熱情。

「樹上停了九十九隻鳥，朝樹打了一槍沒打中任何一隻，但原駐足在樹上的鳥全飛走了。」立委林靜儀形容，醫師遇醫糾，絕對不只一位醫師倒楣，會影響整個醫療體系。外界認為醫療法修正是醫師「除罪條款」，邱泰源認為，醫師若執行業務上出現疏失，仍需負責。至於醫事人員與醫療機構的責任脫鉤，他則說，並未脫鉤，而是權責更明確。

消基會董事長游開雄（中）昨天與各民間團體到立法院前抗議，呼籲民進黨團勿將醫療法第...
消基會董事長游開雄（中）昨天與各民間團體到立法院前抗議，呼籲民進黨團勿將醫療法第82條強攻三讀而成為消保罪人，因醫療機構在保護傘下，將更商業化、財團化，導致醫療品質沉淪。 記者曾吉松／攝影
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醫師患者刑事訴訟
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