醫療法修正三讀／醫師公會：醫糾挫士氣 五大科缺很大

醫療糾紛的增加，導致高風險專科和急重症診療的醫療人員出現短缺。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 一位臀位生產孕婦進了產房，面對高風險的臀位寶寶，醫師建議孕婦剖腹，但孕婦堅持要自然產，四十歲的醫師向產婦說明風險後，接下挑戰，沒想到接生過程的拉扯，使寶寶臂神經叢損傷，家屬堅持提告，這一告卻讓那位醫師自此封刀。

台北市立聯合醫院仁愛院區消化外科丁姓主任，五年前幫一名肝臟惡性腫瘤復發動刀，術後未將病人送至加護病房，病患三天後死亡，雖然事後與家屬達成協議，賠償二六○萬，仍被依業務過失致死罪，判有期徒刑十個月，且不得緩刑。

北部某醫學中心一名年輕醫師幫疑似瘧疾病人檢查時，注射顯影劑，忘了血液會回流，導致多名受檢患者感染了瘧疾，一狀被告上法院，醫師最後自殺，死時還不到三十歲。

「沒有最慘，只有更慘。」醫師公會全國聯合會醫事法規委員會召委陳夢熊說，全台訴訟纏身的醫師人數可能多達數百人，雖大多未被定罪，但三天兩頭往法院跑，心力交瘁，幾乎被搞死。

不過，醫師慘，難道病人就該死嗎？一名中年男子在父親節前夕，送了老爸健康大禮「全套昂貴健康健診」，其中包括無痛大腸鏡，沒想到健診結束後，老父直喊肚子不舒服，醫師說是正常現象，當天老父陷入昏迷，檢查發現，腹部嚴重內出血，竟因大腸鏡刺破腸道，已回天乏術。

醫師公會理事長邱泰源說，醫師有錯一定得面對，但在醫療糾紛冗長時間摧殘下，年輕醫師寧願投入風險極低的五官科，也不願發揮救人的使命。國衛院研究報告顯示，台灣二○二二年時，五大科醫師人力將短少七千多名，內科缺最兇。