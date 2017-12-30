科普好健康／愛因斯坦到眼科 淺談雷射從醫路

2017-12-30 00:17 聯合報 王孟祺（珍世明眼科院長）



王孟祺醫師。圖／作者提供 分享 facebook 雷射光與一般光的不同 圖／聯合報提供 分享 facebook

報載美國已研發出雷射砲「雅典娜」，運用於戰場上將可瞬間殺敵於無形！卡通影片中機器金鋼發射雷射光給敵人致命一擊的畫面，將真實上演。雷射運用在戰場上或許很新鮮，但在日常生活、製造業或醫療的運用早已行之有年，例如雷射印表機、雷射光碟、近視雷射手術、美容雷射等，都在你我生活中隨處可見。

雷射由來 在愛因斯坦腦裡

先談談雷射這項發明的由來吧！雷射，源自於世紀天才愛因斯坦的猜想。他在1916年提出原子有「自發輻射」和「受激輻射」兩種可能性。

當原子的電子在高能階狀態，可能經由自發輻射釋放出光子而回到較低能階。另一種可能是用特定波長的光子來照射原子，刺激原子釋放出與原波長相同的幅射，也就是光（圖1）。所以「受激輻射」也稱為「激光」，雷射其實是「受激輻射產生的光放大，Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation」英文字頭縮寫「LASER」的音譯。

賦予能量 雷射光變有用了

可惜愛因斯坦並沒有實際發明出雷射。後繼者美國物理學家阿瑟、肖洛（Arthur L. Schawlow），設計出在受激物質的兩端裝上兩面反射鏡，一面是全反射鏡，一面是部分可穿透的反射鏡。受激輻射產生特定波長的光，就在這兩面反射鏡形成的共振腔中反覆反射，激發更多的受激輻射，累積到一定能量便穿透反射鏡，形成雷射光束（圖2）。他也因為研究雷射的貢獻獲得1981年諾貝爾獎。

另一位美國物理學家西奧多.梅曼「Theodore Maimam」應用他的想法，使用人工紅寶石做為介質，在1960年製作出世界第一台可見光雷射器，還寫了一本「雷射奧德賽」的書來描述雷射器的發明。

既然雷射也是光，那和我們日常看見的可見光有什麼不同，為什麼那麼重要呢？ 其實受激輻射光和一般的自發輻射光不同，也因為這些特性，雷射光才廣泛應用在生活各層面，而醫學上雷射的首次應用就是在視網膜組織上，眼科拔得頭籌。

雷射發明前 先借陽光醫眼

但在雷射光發明前，眼科醫師早就想到用光線來治療眼疾了！1945年德國眼科學家邁爾（Meyer）觀察到，當年因欣賞日全蝕而視網膜遭灼傷的許多患者，他們視網膜上的斑疤就像是表面電燒凝固傷口一樣，他在某個失眠的夜晚，靈機一動，可以藉這樣的方式來產生疤痕，阻止視網膜剝離範圍擴大。為了怕忘記，他還在紙上記下「光」「light」和「凝固」「coagulation」兩個字，也是現行光凝固術「photocoagulation」的由來。

邁爾在漢堡市醫院眼科部樓頂上設計了一個裝置，使用望遠鏡搜集太陽光，並用一系列的透鏡將光線導入位於手術室中患者的眼裡，運用這種方式，在1949年成功治療視網膜剝離患者。但這樣的治療方式容易受天氣影響，且很困難， 並非長久之計。