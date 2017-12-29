極度狂想的亞米海因來台 展40件作品

2017-12-29 20:55 中央社 台北29日電



「FUNTASTICO Jaime Hayon亞米．海因的設計狂想」亞洲巡迴特展30日起在台北松山文創登場，設計師亞米．海因的大型裝置藝術作品「西洋棋」也將亮相。（時藝多媒體提供） 中央社 分享 facebook 覺得孩子騎木馬太一成不變，他打造出「綠公雞」；認為生活處處有意思，他狂想幻化花瓶、桌子成為跳舞兔子與小丑。備受矚目的西班牙設計師亞米．海因巡迴展來台了。

出生於西班牙馬德里的亞米．海因（Jaime Hayon），獲媒體稱譽為「設計界達利」，橫跨藝術與設計的他，2002年就獲權威設計雜誌Wallpaper選為「年度最有潛力10大設計師」，又獲「時代」雜誌評選為全球百大創意設計師，從家具、珠寶、瓷器到鞋業，各大國際品牌都有他跨界留下的創作足跡。

這次的展覽，亞米．海因帶來超過40件大型裝置作品，共分六大展區，包括為倫敦設計節打造的「西洋棋」、經典的「綠公雞」、「巴拉卡水晶糖果罐組」，嘲諷美國文化並置入流行符碼的「搖滾熱狗椅」、「美國城堡」，以及最早的大型作品「地中海數位巴洛克」與掛毯、面具等多元作品。

亞米．海因強調，所有的作品都是他手工打造，獨一無二，「希望大家能看到作品上頭的工藝，還有內裡藏著的、想引領你們一起想像的世界」。展場也結合松山文創園區菸廠的拱門造型，以拱門區隔展區，再以色彩劃開界線。

展場中最特別的，是亞米．海因從青少年時代留藏至今的上百件筆記手稿，可以看見他瘋狂用色的塗鴉、不羈的素描線稿，甚至有他以色紙、塑膠拼貼出的圖樣，讓人驚喜。這樣的風格，也展現在他多元的創作媒材上，從陶瓷、木頭、水晶、玻璃纖維等，毫不設限。

很多人喜歡問亞米．海因創作靈感怎麼來，他指著掛毯上的海洋生物、昆蟲圖樣，還有靈感源自旅行仙人掌公園的「地中海數位巴洛克」說：「生活的各個角落到處都是，我喜歡到處看，就像做料理一樣，四處找食材來嘗試。」

有趣的是，在今天的開展記者會前，亞米．海因一度消失展場，因為他就像被放出柵欄的野馬，在鄰近的廣場、商店四處觀察，東張西望，那自由走跳的奔放模樣，與他狂想幻變的創作風格不謀而合。

亞米．海因的設計狂想亞洲巡迴特展，自12月30日起，在松山文創園區五號倉庫展出至107年3月4日。