元旦連假 30日國道易塞車路段出爐

2017-12-29 20:28 中央社 台北29日電



元旦連假登場，高公局今天指出，明天易壅塞路段包括：國1南下湖口-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下鶯歌系統-關西、快官-南投、國5南下南港系統-坪林等路段。

交通部台灣區國道高速公路局今天以新聞稿表示，截至傍晚6時，國1南下大華系統-汐止、竹北-新竹系統、三義-台中系統、北上泰山轉接道-環北、三重-圓山，及國3南下新台五路-南港系統、新店-中和，北上大溪-樹林路段，國2大湳-鶯歌系統車流量較大。

高公局說，今晚主要以下班車潮為主，並夾雜部分返鄉及出遊旅次，預估晚間8時後會逐漸恢復順暢。

高公局預估，明天為107年元旦假期第一天，預期將出現較大的南下返鄉及出遊車潮，明天上午重點壅塞路段將出現在國1南下湖口-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下鶯歌系統-關西、快官-南投、國5南下南港系統-坪林等路段。

高公局提醒，明天國道實施的疏導措施包括單一費率、深夜0時到5時暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統路段8折收費、7時到12時國5南下南港系統及石碇高乘載管制、0時到傍晚6時國1平鎮系統南下及埔鹽系統南下入口封閉，建議用路人多利用公共運輸、使用替代道路或彈性調整出發時間，以避免塞在國道車陣中。