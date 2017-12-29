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八旬老翁血便滿缸紅 新型射頻燒灼止血術解他困擾

2017-12-29 18:00聯合報 記者王昭月╱即時報導

洪老先生因放射腺直腸炎引發血便，經高雄長庚醫師李克釗用最新的射頻燒灼止血術治療，...
洪老先生因放射腺直腸炎引發血便，經高雄長庚醫師李克釗用最新的射頻燒灼止血術治療，九個月不再復發。記者王昭月／攝影
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2年前檢查出攝護腺癌的82歲洪老先生，接受放射線治療後引發血便，馬桶裡經常「滿缸紅」，後來醫師以最新的射頻電燒止血術為他治療，至今9個月不再復發，生活品質大獲改善。

洪老先生今年初發生血便，見到馬桶裡血紅一片雖然淡定，但當時整個人虛弱無力，頭暈目眩，現在回想起來仍覺得恐怖。

高雄長庚醫院大腸直腸外科醫師李克釗表示，洪老先生是罹患放射腺直腸炎進而造成血便，放射腺直腸炎多數因為骨盆腔腫瘤接受放療而引起，放療時不只殺死癌細胞，也傷及周邊正常組織，導致直腸微血管增生，解便時只要糞便太硬，摩擦到增生的微血管就會流血。有人短則1年就出現血便，長則5年、10年，由於頻繁排出血便，生活備受困擾，嚴重的還須經常輸血，有人平均一個月輸血4袋。

李克釗收治的放射線直腸炎病人多數上年紀，病患解出鮮紅血便時多以為自己長了痔瘡！

他表示，過去治療這類血便，會使用類固醇或消炎成分等灌腸塞劑治療，但有人易併發月亮臉、水牛肩等腎上腺免疫不全疾病。除此，灌腸時需趴著從4個象限角度各灌腸半小時至40分鐘，讓患者覺得是一大「酷刑」。另有人自費做高壓氧，促受損的細胞重生，不過台南一名病患做過30次高壓氧沒起色。

李克釗說，臨床上也會用電燒方式治療，但難以控制深淺度，燒太淺止不了血，太深傷口會潰瘍。新型射頻電燒止血術則可固定電燒深淺度，且不必麻醉、更加安全。

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