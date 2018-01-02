冬天也要賣涼麵？你不知道的超商食品運作小秘密

2018-01-02 11:31 聯合新聞網 食力Foodnext



超商鮮食的熱門品項中，許多都是存在許久的長青商品，每年100件新品中，能夠成為長青熱賣商品的品項，可能只有2～3件而已。 分享 facebook

撰文／黃毓棻

便利商店在台灣已經存在將近40個年頭，店數超過1萬間，是許多人每日生活中的必備良伴。超商的食物從鮮食、飲料、現沖咖啡、零食泡麵等一應俱全，並時常推陳出新，讓人踏進便利商店購買食物時總是充滿選擇，而每個留在架上的商品，其實背後都有一段辛苦策劃的行銷故事！

新品生存大不易！消費者其實最愛那幾個老味道

萊爾富便利商店新食類產品經理吳將斌表示，如果超商1年生產1百件鮮食新品，其中能成功常存的新品或許只有2～3支！能夠在便利商店持續長銷的商品（又稱A級品）往往都是長青款項，大多數的消費者還是喜歡固定的老味道，像是鮪魚飯團、麻醬涼麵，無論有多少後起新秀，也動搖不了它的地位。雖然新品能存活者少之又少，但新品能作為產品研發與消費者之間的溝通管道，更能藉由新鮮感吸引消費者的注意與光顧消費，因此各家便利商店仍然持續卯足全力開發新品，除了期待成功那一支，也同時兼顧了吸引人氣的效果。

圖：飯糰類的長青口味－鮪魚飯糰 分享 facebook

與名店合作推出聯名食品，1+1效果真的大於2！

便利商店時常推出與品牌或名店合作的聯名食品，能夠獲得喜愛該名店與喜歡嚐鮮的消費者青睞，也總能夠成功地炒出一波熱潮，像是7-ELEVEN與日本御多福聯名的日式和醋冷麵、全家便利商店與及比花生醬聯名的花生夾心蛋糕等。事實上鮮食受到成本、保存、復熱多項條件限制，聯名商品雖然能得到品牌或名店配方與技術指導，要完整複製原味仍有落差，往往是話題效果強過實際品嚐感受。但以便利商店較為親民的價格，能夠擁有名店的感受，也算是物超所值啦。

促銷搭季節，消費者的習慣也像四季般規律！

您是否覺得超商的鮮食供應季節性強烈呢？春天出遊配飯糰、夏天吃涼麵好爽快，秋冬涼了走進便利商店，新品鍋物就正好在眼前等您。便利商店在每個季節都會推出適合的鮮食新品，以新品帶動話題讓當季產品買氣更旺。以2017年冬季為例，7-ELEVEN推出麻油雞麵線、萊爾富也推出馬祖老酒麵線，全家則是推出與熱咖啡混搭的貝禮詩奶酒，各自施展絕招帶給顧客溫暖感受。吳將斌指出，經過這麼多年的季節性活動，有些顧客會算準時機期待著新品推出，已培養出彼此之間的消費默契！

圖：超商所推出之冬季季節性熱湯類商品。圖片擷取自萊爾富官方臉書粉絲頁。 分享 facebook

冬天也要賣涼麵？為了不讓你擔心找不到想吃的東西！

仔細再看一下鮮食冰櫃，您可能會發現，冷冷的冬季裡怎麼還在賣涼麵？非當季的鮮食類商品看似不合時宜，仍會少量的存在架上，是為了維持品項多樣性。種類多，選擇看起來豐富新鮮，消費者的購物體驗自然會更好。而冬日天氣即使突然變暖，也不怕便利商店裡找不到清涼的食物可吃，為天氣的變化做好緩衝的準備。

報廢食物好浪費？你不知道的超商小秘密！

早期的鮮食產品多是儲藏在溫度18度C的冰櫃，保存期限通常是製造日期的隔天，銷售期限短，不利於庫存的管控之外，也容易造成浪費。漸漸地各家廠商開始改良產品製程，在不影響品質的情況下，讓便當、涼麵等食物改存放在4度C冰櫃，保存日期由製造日期隔日增加到製造日期後3日，延長了保存期限，自然可以減少浪費。

而報廢的食物視加盟體系的不同，成本分擔比例不同，以萊爾富為例，加盟主與總公司各分擔一半的報廢成本，若能夠有效控制報廢的數量，就能減少成本的支出，同時也能減少食物的浪費，是加盟主與業者共同努力的目標。

其他食品類夯什麼？各大超商掀起進口食品激戰！

近年來進口食品熱潮持續不退，各大超商都卯足全力搶先引進特殊的進口食品。萊爾富舉辦日本食品展，一口氣推出30支的日本進口商品，從札幌的豚骨拉麵到雞南蠻鍋湯底，都讓消費者忍不住打開錢包購買；而7-ELEVEN的日本進口冰品格力高果實冰球則早已熱賣3年，銷量成長10倍；全家便利商店則是推出暴君辣培根洋蔥圈圈餅等多款進口零食足見進口食品未來仍有許多商機待開拓，超商間的競爭也仍然持續延燒。

圖：超商長年熱銷冰品「格力高果實冰球」。圖片擷取自7-ELEVEN官方臉書粉絲頁 分享 facebook

都是日韓帶風向？其實台灣將咖啡風潮反吹日本！

一般人認為超商的經營與商品趨勢都是效法日本，萊爾富行銷處商品部副理陳儷晉表示，現沖咖啡的銷售反而是台灣早一步成功，再吸引日本便利商店跟進。日本約10年前曾推出現沖咖啡，但因未獲消費者認同喜愛而下市，台灣在5年前開始流行超商現沖咖啡，大獲成功，成功建立咖啡在台灣人日常生活的角色。日本的超商有了台灣成功案例，3年前才決定再度推出消費者自己操作現沖的咖啡。

靜觀為來超商將如何進化

目前超商仍持續與電商尋求更多的合作空間，7-ELEVEN升級設備以應付蝦皮免運活動的物流數量，維持物流品質；萊爾富除了打造自己的電商平台「雲端冰箱」，同時也積極與電商平台如Yahoo奇摩超級商城配合，希望未來能推出到店取冷藏凍商品的消費者服務，以獲得更多的物流市占率。

而統一宣布2018年不再有促銷活動，連帶影響所有販售統一產品的通路業者。沒有促銷活動就意味著沒有優惠的價格，而超商的實際售價，消費者是否能夠接受呢？結果會因此改買它牌產品，還是願意以較高的實際售價購買原商品？統一的舉動，影響了下游販售業者，其他的同業也可能會跟進、減少促銷活動；而促銷優惠價格的消失，超商通路將採取何種方式因應，也值得持續關注。

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