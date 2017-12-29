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元旦西部看見曙光機率較大！東半部雲多碰運氣

2017-12-29 09:25中央社 台北29日電

氣象局預報元旦當天台灣東部多雲，台東三仙台、花蓮七星潭想看曙光得碰運氣，嘉義阿里山、台南二寮等西部景點較有機會迎曙光

民眾在元旦迎接第一道曙光。 本報系資料照／記者劉學聖攝影
民眾在元旦迎接第一道曙光。 本報系資料照／記者劉學聖攝影
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中央氣象局預報，週六（30日）東北季風增強，跨年夜到明年元旦北部、東半部乾冷，低溫探攝氏14度，計畫參加跨年或迎曙光活動的民眾，要做好保暖。元旦當天西半部雲量較少，天氣晴朗穩定，看到日出機率較大。

熱門迎曙光地點包括：台東三仙台、太麻里、花蓮七星潭、宜蘭蘇澳、新北三貂角、鼻頭角，不過今年雲量偏多，民眾不一定有機會見到元旦曙光。嘉義阿里山海拔超過2000公尺，是看曙光的絕佳地點。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處共同舉辦的「光點福隆系列活動」，元旦凌晨3時30分展開一連串節目，日出前由靈鷲山舉行1分鐘平安禪及祈福，日出時間6時37分由遊客共同持索扣18響鐘。配合此活動，台鐵加開樹林至福隆的區間快車（車次4006）。

台南市二寮是全台迎曙光海拔最低的景點，西拉雅國家風景區管理處規劃「二寮迎曙光」活動，4個望日點讓民眾沐浴在新年的曙光中，吸引3000人事先報名索取入場券，活動當日憑票入場。

南投縣魚池鄉的金龍山迎曙光活動，從清晨5時開始，4時30分開放登山健行，另安排3線、18輛接駁車從水社、伊達邵、魚池市區載客到金龍山。

花蓮縣七星潭戰機衝場迎元旦曙光第五度舉行，聯隊長陳黃榮少將率隊上陣，元旦上午6時36分從北向南低空飛過七星潭上空，以「大雁隊型」迎接第一道曙光。接著升旗典禮後，民眾自七星潭賞星廣場出發健走及淨灘，現場有抽獎，獎品有55吋4K聯網電視等。

台東海岸線有許多日出景點，從北邊的金樽和都蘭海邊、成功小港漁港、三仙台、八仙洞和北回歸線海邊，到台東海濱公園、蘭嶼和綠島。

往山上走，太麻里金針山、距離台東市區較近的富源山上有觀景亭，南橫公路林務局向陽遊樂區、中央山脈山脊線上的嘉明湖和向陽山；向陽山被山友譽為最美麗的日出。

各縣市政府舉辦元旦升旗典禮，新北市政府邀請民眾升旗後健走8.8公里，步行約88分鐘，贈送有機蔬菜1袋，限量8888份。有意者當天上午7時在新北市政府廣場集合，升旗典禮8時30分舉行。

苗栗縣除了升旗儀式與客家、閩南、原住民、新住民等4大族群表演外，另有摸彩活動，最大獎為64G的IPHONE-X手機，共計約1500個摸彩品，摸彩券於當天凌晨5時15分定點開始發放，每人限領1張。

桃園的元旦升旗典禮暨健走活動7時在龜山區龜山國中舉行，由藝人張心傑帶領民眾一起唱國歌升旗，典禮結束後將沿著南崁溪、親水公園到虎頭山都會生態公園健行，參加者可獲得活動紀念帽及紀念手環。

迎曙光台東健走
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