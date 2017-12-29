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彭啟明：跨年夜到元旦清晨 這波冷空氣最強

2017-12-29 08:06聯合報 記者雷光涵╱即時報導

今天延續過去幾天，是相較穩定的天氣，清晨低溫都還有17-18度，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，預計中午可以到23-25度，預計這樣的天氣將會延續到明天，中南部的空氣品質略差。

明天深夜到31日周日清晨間冷空氣會接近到北台灣，周日深夜到下周一元旦清晨，是這波...
明天深夜到31日周日清晨間冷空氣會接近到北台灣，周日深夜到下周一元旦清晨，是這波冷空氣最強的時候。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
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下一波變化會在明晚，他說，新的一波冷空氣將會逐漸接近，明天下半天雲量就會逐漸增加，明天深夜到31日周日清晨間冷空氣會接近到北台灣，周日深夜到下周一元旦清晨，是這波冷空氣最強的時候，北部空曠的低溫可能跌到13-14度，這不算是太冷的溫度，但長時間在戶外還是有涼意，和這兩天的低溫落差有3、4度之多，會有明顯感受落差，務必要穿對衣服。而下周二開始就會逐步回溫，會是乾爽回溫的天氣。

這波的水氣變化在周日下半天水氣會減少，他說，在東半部屬於有些低雲，要看到日出可能要碰運氣。

他說，比較麻煩的是，這波冷空氣將伴隨境外空氣物汙染接近，加上本地的汙染量，不少地方將會超標，預計周日上午將逐步空氣轉差，晚上可能是這波濃度最高的時候，可能延續到下周一後逐步遞減，主要有懸浮微粒和細懸浮微粒，台灣西半部從北到南，都有機會到達敏感族群不健康等級，或是局部更高值出現，如果長時間在戶外，一定要注意健康，這對敏感性族群，尤其是呼吸器官和心血管疾病患者，都要留意當心。如果是敏感族群，在戶外能見度不佳的時候，多選擇到室內。

低溫彭啟明跨年
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