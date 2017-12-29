吳德榮：跨年注意保暖 留意空氣品質

2017-12-29 06:50 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天至明天白天北部多雲時晴，新竹以南為晴時多雲的天氣，北海岸、東半部地區有局部短暫雨；白天舒適，早晚偏涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，明晚冷空氣前緣接近，天氣轉變，北台灣轉有局部雨，氣溫逐漸下降。

環保署提醒中南部、竹東及屏東(琉球)地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；金門及竹山地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。

他說，周日水氣逐漸通過，北部有短暫雨，下午至傍晚逐漸轉乾，晚間轉為多雲；北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。

下周一元旦清晨東半部低雲多，他說，迎曙光需要運氣，偶爾也有遇上零星短暫雨的機率。跨年前後氣溫降至最低，北台灣沿海空曠地區的最低溫約在13、14度左右，都會區大約14、15度左右；東半部沿海元旦清晨低溫約在14至16度左右，天氣偏冷；雖稱不上非常冷，長時間在戶外，還是要穿暖一些比較妥當。

下周二至下周四冷空氣減弱，氣溫逐日回升，西半部晴朗穩定，白天舒適，早晚偏涼；東半部有局部短暫雨。下周五前後下波鋒面及冷空氣南下。