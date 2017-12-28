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癌症時鐘快轉 5分鐘1人罹癌

2017-12-28 23:59聯合報 記者黃安琪／台北報導

衛福部國健署昨天公布最新癌症登記報告，二○一五年癌症時鐘快轉六秒，每五分鐘就有一人確診罹癌，罹癌人數十萬五一五六人，較前一年增加二○○九人。大腸癌十度蟬聯十大癌症發生人數之首，但新增人數首度下降，國健署推估應為大腸癌篩檢奏效。

二○一五年國人十大癌症排名與二○一四年相同，分別為大腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、胃癌、皮膚癌、甲狀腺癌、食道癌。大腸癌連續十年位居國人十大癌症之首，二○一五年新增患者一萬五五七九人，人數破萬的癌症還包括肺癌、女性乳癌和肝癌。

分析十大癌症標準化發生率，肝癌、胃癌及皮膚癌連續六年下降，至於乳癌、甲狀腺癌及子宮體癌等以女性為主的癌症，則呈現增加。

國健署癌症防治組組長吳建遠表示，大腸癌發生數較二○一四年少一百八十五人，推估原因，可能是大腸癌篩檢奏效，根據研究指出，大腸癌篩檢可降低死亡率四成四。

吳建遠表示，女性乳癌發生率排名第一，遠高於發生率第二名的大腸癌，女性若有肥胖、抽菸、初經較早、沒有生育與哺育，有乳癌家族史等，務必定期接受乳癌篩檢。

根據二○一六年四癌篩檢率統計，除子宮頸癌篩檢率達七成二，口腔癌篩檢率五成五，大腸癌篩檢率近四成一，排第三，乳癌篩檢率最低，僅三成九。國健署提供四十五至六十九歲女性，每兩年一次乳房攝影，二○一六年符合篩資格，應篩未篩人數高達一百六十萬人。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模指出，台灣癌症篩檢比率偏低，以乳癌來說，應與女性害羞、怕痛有關。吳建遠表示，美國推動乳癌篩檢，歷經廿年，發生率才下降，國內僅推動七年，仍需努力。

2015年國人十大癌症、癌症時鐘 圖／聯合報提供
2015年國人十大癌症、癌症時鐘 圖／聯合報提供
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