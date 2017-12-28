雌雄風采對比拚場 國光接連演出經典好戲

2017-12-28 20:55 中央社 台北28日電



迎新送舊時節，國光劇團以雌雄風采為題，接連推出好戲，本週末獻演「英雄˙開台」，關公與林(沖)台上展威風；1月安排「雙面˙蛾眉」，讓翻手為雲覆手雨的王熙鳳再現嗆辣風采。

國光劇團藝術總監王安祈說，「英雄˙開台」中將以「先崑後京」的順序演出關於林(沖)的「夜奔」與「野豬林」。她解釋，雖然在時序上，描述林(沖)受奸臣高俅陷害的「野豬林」為先，才有被逼上梁山的「夜奔」。

「但『夜奔』是林(沖)的內心活動，以崑的身段唱腔載歌載武與舞，抒情內心，若讓激情的『野豬林』先出現，整場戲演來冷熱會不調節，加上若就戲曲發展歷史而言，也是先崑後京，因此有這樣的安排。」王安祈如是說。

至於今年在香港演出大獲好評的「關公在劇場」，並非傳統的全本關公戲，是一部「祭中有戲，戲中有祭」的實驗性作品。

王安祈表示，演出中將呈現關公在劇場演出從準備、登台到下戲的過程與狀態。王安祈說：「從人扮成神，到最後從神回到人，還有儀式性的周倉噴火淨台與過五關、斬六將的驅邪意涵。」「英雄˙開台」的兩齣作品將於12月29日至31日在台灣戲曲中心演出。

至於明年1月26日至28日在台北城市舞台登場的「雙面˙蛾眉」，將演出國光的經典大戲「王熙鳳大鬧寧國府」。這部作品首演於2003年，以「紅樓夢」代表人物王熙鳳為主題，由國光當家名角魏海敏主演，表現王熙鳳「明是一把火，暗裡一把刀」的雙面人格，同時，也邀請才退休的豫劇名角王海玲跨刀演出，兩大劇種的名角同台飆戲，可看性十足。