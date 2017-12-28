糖尿病友新選擇 控糖還能降體重

2017-12-28 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北報導



飲食習慣不佳，嫌白開水沒味道，偏愛含糖飲料，五十多歲陳姓婦女，身高162公分，體重近80公斤，三年前確診糖尿病，使用傳統降血糖藥物成效不彰，經醫師建議，施打腸泌素，兩個多月後，糖化血色素值降至5.9，體重減輕8公斤。

台北市立聯合醫院忠孝院區新陳代謝科主任陳春森表示，一般確診糖尿病後，並不會直接開藥，建議患者少吃高糖、高油食物，每天運動30分鐘，稍微流汗、心跳加速。調整生活作息後，若糖化血色素仍大於7，才考慮用藥。

口服雙胍類降血糖藥物為目前治療糖尿病的主流，療效不錯，但腎功能不好的糖友不宜使用，且較易引起腹瀉等副作用。至於胰島素注射接受度不高，因為易出現低血糖、頭暈、心悸，有如恐慌症發作。

陳春森指出，針劑腸泌素是糖尿病患施打胰島素前的另一個新選擇，除了促進胰臟分泌胰島素，抑制升糖激素、控制血糖外，可讓大腦產生飽足感，抑制食慾，達到控制體重目的。

腸泌素為身體自然分泌的荷爾蒙，可以控制血糖，卻沒有引發低血糖風險，還可控制體重，體重越重效果越好。國外研究發現，糖友持續使用腸泌素4年，平均體重減輕2.2公斤，還有人減了7.8公斤。

陳春森說，腸泌素針劑外型就像筆，如同測血糖般，患者較不畏懼。陳春森表示，腸泌素已研發出第三代，預計不久後，將出現一個月一針的長效劑型，大幅提高病友用藥順從度。國外研究證實，糖友持續用腸泌素，可降低心血管疾病風險。

陳春森表示，早期糖尿病症狀為三多，吃多、喝多、尿多，加上體重下降，如未能妥善控制血糖，到了晚期，許多器官都會出問題，甚至增加腦中風、心肌梗塞等風險，不可不慎。