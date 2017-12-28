送紅包不必領現金！台灣大哥大、北富銀推行動紅包

2017-12-28 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



台北富邦銀行總經理程耀輝（圖左）、台灣大哥大總經理鄭俊卿扮演財神爺，共同宣布推出「富邦旺紅包」服務。圖／台灣大哥大提供 分享 facebook

每逢歲末年終，總免不了收發紅包的現金往來，在行動支付暢行的年代，就連紅包也能「行動化」！台北富邦銀行與台灣大哥大M＋messenger共同推出「富邦旺紅包」，融入即時通訊及行動銀行金融服務，台北富邦銀行用戶只要下載M＋messenger就可收發紅包，不僅尾牙、春酒可用，未來甚至婚禮收禮金都能派上用場，不必再現場點現金。

台北富邦銀行表示，「富邦旺紅包」行動服務於12月22日上線，第一波先開放集團內部先試先行，目前累計已發出近8萬個紅包，使用M＋messenger綁定台北富邦銀行帳戶的人數更在短短一周內衝上萬人次，現在已正式開放一般民眾使用。

台灣大哥大總經理鄭俊卿指出，台灣大哥大與台北富邦銀行共同開發出台灣第一個不需儲值、直接結合銀行端行動支付的通訊軟體，讓用戶在M＋messenger聊天室中可直接收、發紅包，預計2018年再加碼推出升級版的一對一付款功能，期望帶動使用人數提升20%。

首創線上即時溝通、即時互動的「富邦旺紅包」，不僅可一對一收發紅包，還可一對多、多對多揪團搶發或搶收紅包，台北富邦銀行用戶只要下載M＋messenger並綁定帳戶、建立群組，隨時隨地皆可收發紅包，紅包金額單筆最高5萬元、每日上限為10萬元。

「富邦旺紅包」行動服務的紅包分為兩種類型，一般紅包的每包金額固定，樂透紅包的每包金額由系統隨機分配，讓大家拼手氣，不論是一般或樂透紅包，發送的紅包數由發紅包者自定，紅包數少於群組成員人數時紅包就得先搶先贏，企業可應用在日常聚會及年終尾牙，群發搶紅包助興，比起傳統摸彩更科技、更即時。

2018年1月至3月完成綁定帳號的台北富邦銀行用戶，可享定額活儲利率加碼0.3%、基金申購手續費優惠、掃碼轉帳免手續費等好禮。