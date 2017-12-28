全台善終資源盤點 安寧病床居家都有缺

2017-12-28 20:21 中央社 台北28日電



醫改會公布善終資源調查，發現安寧緩和醫療有病床缺、居家缺等問題，政府力推居家安寧，但受用者寡。醫事司長石崇良說，持續推動居家安寧，今年已比去年成長。

善終是所有人心之所望，不過，台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊今天在記者會表示，盤點各地安寧資源後發現安寧有「5缺」。許多醫院雖開安寧病房，但因安寧病床常被視為「賠錢貨」，導致醫院「只設不開」、「只開不收」，病家一床難求。

劉淑瓊說，過去有調查也顯示，45%民眾希望能跟家人在家裡往生告別，政府也開辦居家或社區安寧，但從健保署數據，這5年來接受居家安寧者僅從4000多人略增到8000多人。各縣市雖有不少號稱開辦居家安寧的基層院所，但實際有提供服務比率也偏低，全國僅7縣市實際服務率超過5成。

就算有資源，民眾不知曉也是枉然；劉淑瓊表示，醫改會今年10月的全國民調發現，民眾對安寧資訊有「3低」，僅8.9%民眾知道附近哪裡有居家安寧團隊、不到3成民眾有聽過政府安寧或病人自主權利法宣導、知道病主法的民眾比例也低。

劉淑瓊說，安寧療護重點是關懷照顧，但現行也有社工缺、給付缺問題，尤其預立醫療照護諮商（ACP）需要醫護團隊花心思和時間，若沒有適當經費補助，也會影響醫病雙方投入ACP意願。

醫改會建議，政府應優先解決安寧「5缺」問題，緊盯安寧病床實際開床、占床率及等床時間進行查核並公開資訊，且提出彈性方案，協助在地醫師掃除提供居家安寧的路障。也應加緊準備預立ACP的在地團隊、經費補助或支付設計，增加團隊投入誘因。

衛生福利部醫事司長石崇良傍晚受訪時表示，安寧緩和醫療推動希望從住院回歸社區，在居家安寧部分，今年使用者已經比去年同期成長22%，未來也會持續推廣，並鼓勵醫院能結合社區基層診所、長照護理機構，一起來做居家安寧，不一定都要在醫院安寧。

石崇良也說，依預立ACP試辦狀況，擬定一份ACP約要2小時，未來一定不是用一般門診處理，而是用特別門診，畢竟要花相當多的人力和成本。

同時，他表示，短期試辦也許可補助，但長期、全面推廣，就必須考量經費，如使用者付費、政府部分補助、納入健保等，都是考量方向。