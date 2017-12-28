「新北離岸風力發電計畫」出局

2017-12-28 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



環保署環評專案小組今天審查「新北離岸風力發電計畫」，北海岸環境自救會會議前號召百位新北市三芝、石門居民，至環保署發動陳情抗議。會議剛才結束，環評委員認為該案鄰近漁港，威脅漁民作業，此外，因風機太近，也有礙景觀美質等，建議認定不應開發。由於能源局規定離岸風電案年底前要通過環評初審、或者取得「建議通過」，才能取得開發申請，該案等於出局。

新北離岸風力發電計畫由艾貴風能壹公司開發，位址規畫在淡水、三芝外海，雖然開發業者指出已經避開漁港、濕地、保護礁區等，不過，因風機離岸邊最近距離只有一點八公里，因此，開發之初就備受當地居民質疑。

自救會指出，新北離岸風電根本是假的離岸，開發單位無視在地季節氣候及地域的特殊性，若開發恐影響北海岸航道安全與海底電纜線的設置，造成國安危機。此外開發也欠缺在地生態資料，選址地點不僅破壞當地天然生態，風機噪音、炫影也將危害居民健康及生計。

環保署今天召開第二次專案小組審查會議，環評歷時4小時，最後環評委員做出決議，「建議認定不應開發」。環評委員的理由包括，該案鄰近富基、麟山鼻、後厝、六塊厝以及淡水漁港，但卻未考量漁船可能穿越風場等的安全方案，衍生碰撞風險，也限縮漁民作業範圍。此外，環評委員也認為，該案距離淺水灣等陸域過近，恐降低海岸休閒環境景觀，造成負面影響。

另環評委員也認為，該案對於生態調查時間與地點不足，另該位址東北季風盛行，是颱風穿越區域，也有高度風險。會中業者表示，失望，環評委員也向業者表示，這是委員的共識決。