許博允出版回憶錄 細數文化外交過往

2017-12-28 19:12 中央社 台北28日電



新象文教基金會創辦人許博允（圖）28日出席「境‧會‧元‧勻：許博允回憶錄」新書發表會，分享自己的藝術工作歷程。中央社記者謝佳璋攝 106年12月28日 中央社 分享 facebook

藝文界大老許博允今天出版回憶錄，他創辦藝術經紀公司及大型國際藝術節，領風氣之先。政大教育系名譽教授吳靜吉說，文化外交領域應頒獎給許博允。

由遠流出版許博允的回憶錄「境會元勻」，今天舉辦新書發表會，聚集了眾多藝文界人士。回憶錄2005年即寫出初稿，前後進行了10多年，全文23萬多字。73歲的許博允創辦新象，他自豪指出，引領包括雲門、雕刻大師朱銘及表演工作坊與導演賴聲川等，首度到海外展演。

遠流董事長王榮文表示，許博允是很多藝術家的貴人，成就新象也得許多貴人之助，互為貴人便是回憶錄的主軸。

與許博允相識近半世紀的吳靜吉表示，許博允「政治上天真」，但當年成功帶台灣藝術家去無邦交國菲律賓演出，令外交界吃驚。

國家表演藝術中心董事長朱宗慶也表示，沒有許博允的衝撞，表演藝術不會有今天的樣子。讓藝術家走出去、把外國藝術家帶進來，許博允是第一人。

許博允回憶錄細數藝術經紀生涯親炙大師的經驗，如大提琴家羅斯托波維奇、鋼琴家暨指揮阿胥肯納吉、默劇宗師馬歇馬叟等。感人的小故事包括羅斯托波維奇1983年首度來台，許博允促成電視轉播直播回華府，在與美國斷交數年後，感動台灣很多人。

除引領國人藝術家踏上國際，許博允帶領的新象也在前蘇聯瓦解後，促成東歐等國與台灣間的文化交流；以及促進海峽兩岸文化交流，邀鋼琴家李堅，以及京劇、崑劇等藝文團體來台。

許博允的妻子、台灣長笛教母樊曼儂表示，和許博允在音樂上是志同道合的同志，兩人當時決定一起為台灣的藝文拚出一片天地，讓台灣藝術家在國際上發光，這片初衷半個多世紀來，都沒有改變。