草莓控快看！超浮誇草莓火山冰 草莓鋪滿滿還狂冒煙

2017-12-28 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



草莓火山冰中間會放入乾冰，製造像是火山爆發的景象。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

台南除了豐富的文化底蘊外，最讓人難以忘懷的，就是吃不完的各種美味小吃、甜點。今年在社群軟體IG上不斷洗版的其中一樣台南美食，就是草莓火山冰，光是視覺上就令人垂涎三尺。據店家表示，假日生意最好的時候，想要品嘗草莓火山冰，可能得要等上1小時才能吃到。

南台灣因緯度較低，氣溫較高，即使到了已是冬天的12月，走在台南街道上看路人裝扮，彷彿晚了一個季節，大多數都是穿著較輕薄的外套或長袖上衣就能出門，有些比較耐冷的民眾，甚至還穿著短袖在外面趴趴走。也許因為台南冬天天氣如此高溫，有不少觀光客此時前往台南，都會想吃個冰「散熱」。

若講到台南今年最夯的冰品就屬草莓火山冰，位於台南市區的蜂橙複合式餐飲用蒙古火鍋專用的鍋子，底下先放上加入煉乳的綿密雪花冰後，再鋪上滿滿的草莓，最後還淋上煉乳，完全滿足了草莓控的視覺。同時，店員在火鍋中心放入乾冰加熱水，整鍋不斷冒出白煙，製造出猶如火山爆發景象，浮誇風格一上桌讓人忍不住拿起手機或相機狂拍。

店家表示，因為草莓較脆弱，碰水容易爛掉，所以草莓火山冰使用的是大湖新鮮草莓，每鍋份量適合4到5人左右一起吃，售價430元。如果不想一次吃那麼多，也有小份的草莓火山冰，只是少了冒煙效果，每份180元。

除了草莓火山冰外，店內有另一項熱門飲品發燒西瓜，將整顆小玉西瓜內的西瓜果肉挖成泥後，挖小洞插上吸管，就可以直接喝到新鮮西瓜汁。此外，還能加入鮮奶，或是選擇檸檬、綜合果汁等口味，價位大約是120元到180元間。

發燒西瓜加入鮮奶變成西瓜牛奶，是最熱門的選項。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

滿滿草莓放滿火鍋，再加上冒出陣陣白煙，浮誇風格讓草莓控看了心花怒放。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

草莓火山冰的草莓鋪得滿滿一層。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook