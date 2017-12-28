2017年度第一大新聞「世大運我獲26金史上最多」

2017-12-28 17:22 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



由聯合報與張榮發基金會所合辦的票選2017年度第一大新聞事件結果出爐，由「世大運閉幕，我獲26金，史上最多」奪得第一名，共獲得18065票。

長榮集團發言人柯金成在受訪時指出，這幾年來票選的第一大新聞，都是負面的，只有今年得獎的這一則新聞不同於往年，是正面的，可見老百姓真的希望有個正面的新聞，讓自己產生正能量，生活得更好，這也就是這則新聞能奪得冠軍的原因。

中華女籃國手陳晏宇則表示，世大運結束之後，緊接著是全運會，因為很多人看到女籃在世大運發光發熱，大家都認得她們，所以都來到全運會看他們比賽、支持他們，這是以往所沒有的情況；王維琳也表示，不管今年票選第一名是否為世大運奪金的成果，不可諱言的，這次世大運對觀眾及對她們的人生來說，都是一個很大的轉折點，對未來都有很大的影響。

這次票選結果，除了第一名「世大運閉幕，我獲26金，史上最多」之外，第二名「年改三讀，退休公教18趴優存、二年後走入歷史」獲得6981票；第三名「第一波川普海嘯，美國退出TPP」獲得3639票；第四名「大法官釋憲，同性不能婚違憲」獲得3282票；第五名「全台大跳電，經濟部長李世光下台」獲得3207票。

2017票選年度新聞事件，除了第一名「世大運閉幕，我獲26金，史上最多」之外，二到五名分別是「年改三讀，退休公教18趴優存、二年後走入歷史」、「第一波川普海嘯，美國退出TPP」、「大法官釋憲，同性不能婚違憲」、「全台大跳電，經濟部長李世光下台」。記者杜建重／攝影 分享 facebook