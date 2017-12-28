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國震中心減震技術創造逾30億產值 獲傑出科技貢獻獎

2017-12-28 17:17聯合報 記者林良齊╱即時報導

國研院國震中心獲行政院長賴清德（中）頒發「2017年行政院傑出科技貢獻獎」。圖／...
國研院國震中心獲行政院長賴清德（中）頒發「2017年行政院傑出科技貢獻獎」。圖／國研院提供
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國家實驗研究院國家地震工程研究中心顧問蔡克銓帶領國震中心助理研究員吳安傑、莊明介及技術師王孔君組成的研究團隊，以「挫屈束制支撐技術研發與應用」，產值逾30億元，獲頒「2017年行政院傑出科技貢獻獎」。

「挫屈束制支撐技術」具有高耐震性能、高接合穩定性、高消能容量、易施工性、高經濟效益與外觀多變性等特點，已獲得中華民國、美國、日本、中國、加拿大、義大利與韓國等7國發明專利，技術移轉至國內15間及紐西蘭1間大型鋼構廠，並已在國內外共126棟建築中應用，累計設計生產超過1萬6千組，權利金收入超過7千萬元，創造市場產值保守估計超過30億元。

不同於其他同類型產品供應商將設計及製造技術列為商業秘密保護，國震中心團隊研發的「挫屈束制支撐技術」，包含構件細部設計、接合板規劃設計及構架耐震設計等，均以公開方式發表期刊論文，並將製造的關鍵材料及技術訂定標準製程，向授權單位及業界工程師詳細說明。

國震中心期望，透過嚴謹的技術移轉管理機制、產品隨機抽樣測試的品管程序，及國研院國震中心的商標授權，提升國內營建業在抗震工程領域的技術。藉此改變過去對進口產品推崇之迷思，降低進口需求，讓此本土技術能立足台灣，並藉由技術推廣至海外市場之策略，也能放眼世界。

義大利紐西蘭
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