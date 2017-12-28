伊甸基金會估計 十年零錢捐恐將減半

2017-12-28 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



伊甸基金會估計到2027年零錢捐總額將減少一半。圖／伊甸基金會提供 分享 facebook

據伊甸基金會統計，截至11月底、2017年全台4600多家的守護商店募集金額為1478萬元、較去年同期下滑約4.7%，但與2014年相比減少約18.8%，顯示近年受到消費習慣改變及景氣影響，伊甸基金會估計，到2027年零錢捐總額將減少一半。

伊甸今天在台北市身心障礙福利會館舉辦「一塊成為你的養分」零錢捐記者會，伊甸與全台各地包括小北百貨、OK超商等愛心商家合作，成立守護商店，讓民眾在購物、消費時，可隨手將找零捐出做公益，迄今已募得逾2億元，每年協助逾6萬名兒童、長輩、身心障礙朋友與其家庭，讓弱勢、失能家庭得以進行生活重建，翻轉未來。

據伊甸基金會統計，2014年1至11月零錢捐募得1831萬元、2015年為1651萬元、2016年為1561萬元、今年僅剩1487萬元。

伊甸資源發展處處長張炎玉表示，推測可能是受到經濟不景氣、政府規範及行動支付等影響，導致民眾捐款意願下降，她也說，近年來其實包括定期定額、企業支持等都下降。因此，伊甸近年來積極開拓更多管道如廣設ATM捐款等方式，希望透過更便捷的捐款方式讓民眾願意捐款，她呼籲，更多民眾響應隨手的零錢捐，一塊做善事。