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年輕真好！假日逛故宮 老人變貴、18歲內免費

2017-12-28 12:57聯合報 記者卜敏正╱即時報導

故宮明年將增列南北聯券，遊客可持南北院票券三月內憑票根參觀另一院區，嘉義縣、市民...
故宮明年將增列南北聯券，遊客可持南北院票券三月內憑票根參觀另一院區，嘉義縣、市民下午3點後，仍可憑身分證免費進南院參觀。記者卜敏正／攝影
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明年參觀故宮票價調整了。國立故宮博物院昨日宣布，因營運成本增加，同時為擴大南北院參觀互動性，明年1月起將調整門票收費標準，其中北部院區普通參觀券調幅最大，從250元調漲為350元，65歲以上老人假日也要收取半價75元，但新規定國內、外遊客未滿18歲者均享免費參觀。

故宮表示，北部院區普通參觀券從250元調漲為350元、團體參觀券價格從230元調整為320元，南部院區普通參觀券價格（非本國人）則從250元調降為150元，本國遊客憑身分證享150元優惠不變，但嘉義縣、市民下午3點後，仍可憑身分證免費進南院參觀。

另外，65歲以上本國籍國民原本平假日都是免費參觀，明年開始改為平日免費、假日收取半價75元。

故宮也表示，明年將增列南北聯券，外國籍遊客及團體遊客可持北部院區普通參觀券票價350元，或團體參觀券票價320元，得憑票根三個月內另參觀南部院區；本國遊客可持南北院票券150元三月內憑票根參觀另一院區。

故宮表示，為促進博物館參觀活動國際化、做到文化平權，將原定學齡前兒童免費參觀規定，修正為國內、外遊客未滿18歲者均享免費參觀。冀望透過票價優惠等措施，鼓勵遊客連動暢遊故宮南北院區，帶動南北院區觀光發展效益。

故宮票價身分證
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