大氣穩定 彭啟明：今天西部注意空汙

2017-12-28 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天仍維持類似過去幾天的天氣型態，溫度稍微回升一些，清晨嘉義已經到18度，幾乎比昨天多了6度，這就是輻射冷卻變化，只要有些雲系移入，一點點就差異很大。而風向改為略吹東北偏東風，這讓大氣更為的穩定，今天西半部都要注意空氣汙染問題，都有機會讓西半部的汙染物南北的移動，做戶外活動務必要多留意，這幾天西半部民眾要多注意。

環保署提醒雲嘉南、高屏及屏東(琉球)地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；中部地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。

預期周五、周六還是維持這樣的形態，早晚較涼，白天明顯較溫暖舒適，他說，而周六、周日有一波冷空氣南下，這幾天緩升的溫度會再度下滑，這波冷空氣的前緣會有點水氣，北部東北部會轉為陰沉偶飄雨，接下來會明顯轉乾，只剩下較低雲，要留意是北部低溫可能落在13-14度，東半部14-16度，長時間在戶外要注意保暖，大致上周日、下周一都是維持類似的天氣型態。未來到下周，仍然有冷空氣的態勢。