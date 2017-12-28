吳德榮：跨年前後氣溫降至最低 東部迎曙光碰運氣

2017-12-28 06:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



吳德榮提醒，除了28日至30日有環保署發布的空汙；31日、元旦南下的乾冷空氣，也可能帶來境外的汙染物；到時應再留意環保署發布的訊息，戶外活動也該有所準備。圖／翻攝自環保署空氣品質監測網 分享 facebook 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天西半部仍為多雲時晴的天氣，山區有零星飄雨的機率；東半部地區有局部短暫雨；白天舒適，中南部高溫25度以上，北台灣及花東22至24度，晚偏涼約18至20度。

環保署提醒斗六、嘉義、高屏及屏東(琉球)地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；中部地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。

明天西半部仍為晴時多雲，北海岸及東半部地區有局部短暫雨，氣溫變化不大，白天舒適，早晚偏涼。他表示，冷空氣南下時間略調慢，周六晚冷空氣前緣接近，天氣轉變，北部及東半部地區轉有局部雨，氣溫逐漸下降。

至於周日水氣逐漸通過，北部為短暫雨後轉為多雲；中南部晴時多雲，北海岸、東半部有局部短暫雨。他說，下周一元旦清晨東半部低雲多，迎曙光需要運氣，偶爾也有遇上零星短暫雨的機率。跨年前後氣溫降至最低，北台灣沿海空曠地區的最低溫約在13、14度左右，都會區大約15度左右；東半部沿海元旦清晨低溫約在14至16度左右，天氣偏冷；雖稱不上非常冷，長期在戶外活動，還是要穿暖一些比較妥當。

下周二至下周四冷空氣減弱，氣溫逐日回升，西半部晴朗穩定，東半部有局部短暫雨。

此外，他特別提醒，除了28日至30日有環保署發布的空汙；31日、元旦南下的乾冷空氣，也可能帶來境外的汙染物；到時應再留意環保署發布的訊息，戶外活動也該有所準備。