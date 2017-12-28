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高鐵南延屏東 專家打臉：代價每年虧2億

2017-12-28 03:47聯合報 記者侯俐安╱即時報導

高鐵南延屏東技術可行，但做與不做，仍需行政院做最後拍板。圖／本報資料照
高鐵南延屏東技術可行，但做與不做，仍需行政院做最後拍板。圖／本報資料照
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交通部高鐵局昨天召開高鐵南延屏東「可行性研究期末報告初稿審查會議」，兩方案分別從燕巢、左營分岔往屏東市，經費約500億但財務、經濟效益「稍嫌不足」。台灣鐵道暨國土規劃學會理事鄭羽哲晚間在社團臉書分析，交通「平權」的代價是高鐵每年得虧2億。

針對高鐵屏東南延案的財務分析，鄭羽哲指出，學會在今年春天進行前瞻計畫分析時，整理過幾個公共運輸系統的營運數據。今日，高鐵屏東南延案的新聞出來，就來使用今年春季估算的參數，來看看何謂「交通平權」的高鐵南延屏東財務預估。

鄭羽哲分析，以左營分岔全長17.5公里路線條件來看（另一個從燕巢岔出的方案營運可行性不高，暫不予考慮），興建經費489億元，昨報載平日運量預估每日約4000到5000人次，假日每天約4600人到5500人次，若以每日雙向5000人次估算，每日估算班次數單向16班（雙向32班），每小時單向1班，與現行雲林站停靠車次數相仿。

他換算，高鐵營運成本將是32班 X 17公里 X 每公里成本1870元，等於每日101.73萬元，以每日營運成本100萬元計算，每年估算營運成本為3.65億元。

高鐵營運收入方面，雙向5000人次 X 17公里 X 每公里營運 4.1元等於34.85萬元，以每日營收35萬元計算，每年估算營運收入為1.28億元。

鄭羽哲直言，答案很清楚，以這種班次數和這種營運人次預估，真的南延到屏東，高鐵每年得虧損2億元，屏東人只能獲得每小時單向1班的高鐵服務。高鐵局說，可以讓屏東人節省20分鐘，結果高鐵到了屏東，無論是13公里或17公里的方案，高鐵站預估都進不了屏東市區，所以屏東人還是要轉乘，縱使高鐵省下20分鐘，候車時間有比較節省嗎？

他也說，每年虧損2億元，代表的是，延伸段的建設經費，沒有任何可以還本的空間；每年虧損2億元，還不包含台鐵人潮流失所增加的虧損。

同時，如果對照今年春天高鐵局在前瞻計畫所提出的南延版本，路線距離更短，這代表評估中的高鐵屏東站，離市區更遠，也未必方便，相較於到左營搭乘高鐵，其實相去不遠。

「那有沒有替代方案？有！」鄭羽哲指，表上可見，公路客運每車公里成本是45元，就用每車公里50元估計，從屏東市區經國道到高鐵左營站單程約40公里，每日單向發車50班次，成本只有高鐵營運成本的10%，但卻可以讓屏東民眾搭乘客運車輛直達左營車站。或者是，再更強化台鐵自高鐵左營站（臺鐵新左營站）的班距與密度，也能在更有效率的資源投入上，讓民眾用更低的成本，享受近似的便利性。

鄭羽哲說，把高鐵拉到剛過高屏溪的邊緣，老實說，談不上什麽交通平權。真要講交通平權，能否請交通部回答，為什麽屏東人搭公車每8公里要支付26元，但台北人每8公里只要15元？

台灣鐵道暨國土規畫學會分析公共運輸服務財務分析。圖/取自台灣鐵道暨國土規畫學會臉...
台灣鐵道暨國土規畫學會分析公共運輸服務財務分析。圖/取自台灣鐵道暨國土規畫學會臉書
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