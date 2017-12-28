親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

獨／台灣首例兒童糞菌移植 兄30克新鮮便便救弟一命！

民視恐遭TBC下架 影響70萬收視戶

2017-12-28 00:36聯合報 記者黃晶琳／台北報導

針對民視恐遭TBC下架的爭議，NCC將介入調處。 圖／聯合報系資料照片
針對民視恐遭TBC下架的爭議，NCC將介入調處。 圖／聯合報系資料照片
分享

明年度頻道授權進入關鍵時刻，有線電視多系統營運商（MSO）與頻道業者仍談不攏，衝突不斷。凱擘調整頻道表，壹電視不開心；鴻海副總裁呂芳銘旗下TBC槓上民視，民視欲包裹三頻道授權出售，TBC不埋單，明年一月一日TBC旗下七十萬戶恐看不到民視新聞台。

由於凱擘尚未送出頻道異動計畫，國家通訊傳播委員會（NCC）決定今天將先介入調處民視及TBC爭議。

富邦集團董事長蔡明忠及富邦金董事長蔡明興兄弟、擁有的凱擘宣布退出頻道代理，並將以收視率為依據調整頻道位置，影響持續延燒。凱擘原代理東森及緯來委託媒體大老練成瑜的大享公司負責頻道版權談判，民視由董事長郭倍宏親自出馬。

據了解，郭倍宏近期發函各有線電視系統業者，說明二○一八年版權事宜，民視三個頻道（新聞台、第一台、台灣台）採共同授權，要放在有線電視頻道普及組，新聞台在五十三頻道、第一台定頻於一百五十一頻道及台灣台定頻為一百五十二頻道，訂於一月中旬簽約完畢。民視也給予臨時授權，讓系統業者在簽約完成前能持續播出。

呂芳銘接手TBC經營後，一改過去委託年代董事長練台生洽談頻道上架的方式，直接與頻道業者洽談。面對民視提出新要求，TBC表示，目前僅民視新聞台在TBC上架，盼民視在廿九日前給新聞台的單一授權，否則新年度一月一日凌晨零時起，就無法合法撥出民視新聞台，不排除七十萬用戶不播民視新聞台。

相較TBC對民視的態度堅決，凱擘及中嘉則仍在研究中。針對民視及TBC爭議，NCC將介入調處。業界人士表示，NCC調處結果應該是顧及消費者權益，要求雙方不准輕易斷訊或下架。

另外，凱擘持續進行有線電視改革，繼放棄頻道代理、配合NCC進行分組付費計畫外，近期計畫以收視率來調整頻道位置。凱擘將移動七、八個頻道位置，其中壹電視新聞台從四十九台移到後面非新聞頻道區塊，引起壹電視不快。

NCC
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

影╱這丼飯肉堆得像山一樣高 網友：老闆太霸氣了！

2017-12-28 09:43

獨／台灣首例兒童腸道菌叢移植 兄30克新鮮便便救重症弟

2017-12-28 09:11

吳德榮：跨年前後氣溫降至最低 東部迎曙光碰運氣

2017-12-28 06:33

高鐵南延屏東 專家打臉：代價每年虧2億

2017-12-28 03:47

雙北快速、跳蛙公車 明起轉乘享優惠

2017-12-27 23:32

新北兒童搭捷運打5折 最快明年上半年實施

2017-12-27 23:28

元旦連假 北宜客運推優惠票價

2017-12-27 23:27

獨╱返台「爽用健保」 去年逾5萬人就醫花掉4億

2017-12-27 19:03

好天氣到29日 週末冷空氣低溫14度

2017-12-28 09:45

獨／尋找最佳美便捐贈者 台灣將成立糞便庫

2017-12-28 09:17

大氣穩定 彭啟明：今天西部注意空汙

2017-12-28 07:46

今天白天更溫暖 高溫上看26度

2017-12-28 05:01

急為孩子轉骨？ 小心「早熟」

2017-12-28 00:02

健康你我他／母親最後的日子…我們咬牙「輪班」

2017-12-27 23:22

生理痛跑急診 針灸3分鐘止痛

2017-12-27 23:22

防失智奇招…玩心臟病、揪團購

2017-12-27 23:22

柏林交響樂團首來台 與鋼琴新秀聯手演出

2017-12-27 21:37

潘文忠：台灣年輕人需要的不再是等值的文憑

2017-12-27 21:19

驚！台灣近4年每年交通事故死傷人數=1個基隆市人口

2017-12-27 20:54

獨居老翁窩廚房洗澡 這群人改造他的家

2017-12-27 20:28

你知道嗎？玩心臟病、揪團購，竟然可以預防這個病

2017-12-27 20:26

2018台北國際書展　憑票根享全台13家博物館優惠

2017-12-27 20:16

2018台北國際書展　邀民進場玩「以色列麻將」

2017-12-27 19:51

打擊樂家鄭安良：音樂融入社區生活

2017-12-27 19:47

長庚董事會報告出爐 衛福部：未完全符合期待

2017-12-27 19:35

屏除特考及格中醫師 未來中醫也能開X光檢查單

2017-12-27 19:18

台北國際書展 五感加情感認識以色列

2017-12-27 19:02

經痛痛到跑急診 中醫進駐急診針灸3分鐘解決

2017-12-27 18:43

影／高度近視族小心！黃斑部病變找上你

2017-12-27 18:22

影／陸客腰斬重創生意 小黃司機學日韓語重生

2017-12-27 18:20

國研院奈米實驗室、晶片中心將整併？　院長證實

2017-12-27 18:15

高鐵南延屏東有譜！燕巢、左營方案 500億省半小時

2017-12-27 18:01

緩解急診病人痛苦 衛福部推中西醫合治

2017-12-27 17:48

網購10大風雲商品出爐！這些夯品網友最愛買

2017-12-27 17:47

家逢變故遠嫁來台 新住民創業展新生

2017-12-27 17:16

認購食物匯集愛心 助弱勢孩童過好年

2017-12-27 16:47

中醫懷疑病患骨折脫臼卻無法開檢驗單？衛福部改制了！

2017-12-27 15:52

一例一休修法2次民調　立委要求勞動部後天公布

2017-12-27 15:27

3萬多名真農民沒農保 明年可望納保

2017-12-27 15:09
看更多

熱門文章

獨╱返台「爽用健保」 去年逾5萬人就醫花掉4億

2017-12-27 19:03

哪家公司尾牙？ 自費3000元吃「台南擔仔麵」

2017-12-27 11:54

台灣人遇地震最鎮定？一張圖看美、日、台的差異

2017-12-27 13:57

高鐵南延屏東 專家打臉：代價每年虧2億

2017-12-28 03:47

只是喝碗蛤蜊湯 沒想到湯裡驚喜讓他超樂

2017-12-27 13:54

高鐵南延屏東有譜！燕巢、左營方案 500億省半小時

2017-12-27 18:01

民視恐遭TBC下架 影響70萬收視戶

2017-12-28 00:36

獨／台灣首例兒童腸道菌叢移植 兄30克新鮮便便救重症弟

2017-12-28 09:11

懷孕未滿3個月不說被嗆「矯情」 網：妳住海邊？

2017-12-27 21:05

吳德榮：跨年前後氣溫降至最低 東部迎曙光碰運氣

2017-12-28 06:33

巧克力迷怎能錯過！ GODIVA霜淇淋買1送1

2017-12-27 16:46

驚！台灣近4年每年交通事故死傷人數=1個基隆市人口

2017-12-27 20:54

奴性太重？出國旅遊還要工作 台灣人比例冠全球

2017-12-27 20:39

北迴隧道手機無訊惹民怨 明年6月底南北迴全線不斷訊

2017-12-27 13:45

今日星座運勢／天秤 金黃色幸運 有機會得到新工作

2017-12-28 00:00

中醫懷疑病患骨折脫臼卻無法開檢驗單？衛福部改制了！

2017-12-27 15:52

3萬多名真農民沒農保 明年可望納保

2017-12-27 15:09

迎接2018年第一道曙光 氣象局圖解整理地點

2017-12-27 14:49

經痛痛到跑急診 中醫進駐急診針灸3分鐘解決

2017-12-27 18:43

北市府前跨年散場怎回家？ 台灣大車隊給建議

2017-12-27 11:47

作家私房菜上菜 召喚媽媽味

2017-12-27 16:14

男大生練肌肉勤重訓 眼球竟爆血管

2017-12-27 10:16

生理痛跑急診 針灸3分鐘止痛

2017-12-27 23:22

今天白天更溫暖 高溫上看26度

2017-12-28 05:01

來趟說走就走的輕旅行！ 台灣好行、觀巴輕鬆玩透透

2017-12-27 11:32

雙北快速、跳蛙公車 明起轉乘享優惠

2017-12-27 23:32

一例一休修法2次民調　立委要求勞動部後天公布

2017-12-27 15:27

如何挑選真正蠶絲被 農委會教您4撇步

2017-12-27 11:46

夫腎衰竭妻捐腎臟救命 鶼鰈情深免疫系統不排斥

2017-12-27 10:35

影／高度近視族小心！黃斑部病變找上你

2017-12-27 18:22

國研院奈米實驗室、晶片中心將整併？　院長證實

2017-12-27 18:15

成功女性就是兼顧事業與家庭？這不是逼死一堆媽媽嗎

2017-12-27 16:50

潘文忠：台灣年輕人需要的不再是等值的文憑

2017-12-27 21:19

2017年最愛車色排行 來看看有沒有你愛的顏色

2017-12-27 15:07

網購10大風雲商品出爐！這些夯品網友最愛買

2017-12-27 17:47

新北兒童搭捷運打5折 最快明年上半年實施

2017-12-27 23:28

長庚董事會報告出爐 衛福部：未完全符合期待

2017-12-27 19:35

獨居老翁窩廚房洗澡 這群人改造他的家

2017-12-27 20:28

獨／尋找最佳美便捐贈者 台灣將成立糞便庫

2017-12-28 09:17

楊冪居然帥氣蹺腳 和奚夢瑤撞衫以哥的姿態取勝

2017-12-27 19:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top