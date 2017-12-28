民視恐遭TBC下架 影響70萬收視戶

2017-12-28 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃晶琳 ／台北報導



針對民視恐遭TBC下架的爭議，NCC將介入調處。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

明年度頻道授權進入關鍵時刻，有線電視多系統營運商（MSO）與頻道業者仍談不攏，衝突不斷。凱擘調整頻道表，壹電視不開心；鴻海副總裁呂芳銘旗下TBC槓上民視，民視欲包裹三頻道授權出售，TBC不埋單，明年一月一日TBC旗下七十萬戶恐看不到民視新聞台。

由於凱擘尚未送出頻道異動計畫，國家通訊傳播委員會（NCC）決定今天將先介入調處民視及TBC爭議。

富邦集團董事長蔡明忠及富邦金董事長蔡明興兄弟、擁有的凱擘宣布退出頻道代理，並將以收視率為依據調整頻道位置，影響持續延燒。凱擘原代理東森及緯來委託媒體大老練成瑜的大享公司負責頻道版權談判，民視由董事長郭倍宏親自出馬。

據了解，郭倍宏近期發函各有線電視系統業者，說明二○一八年版權事宜，民視三個頻道（新聞台、第一台、台灣台）採共同授權，要放在有線電視頻道普及組，新聞台在五十三頻道、第一台定頻於一百五十一頻道及台灣台定頻為一百五十二頻道，訂於一月中旬簽約完畢。民視也給予臨時授權，讓系統業者在簽約完成前能持續播出。

呂芳銘接手TBC經營後，一改過去委託年代董事長練台生洽談頻道上架的方式，直接與頻道業者洽談。面對民視提出新要求，TBC表示，目前僅民視新聞台在TBC上架，盼民視在廿九日前給新聞台的單一授權，否則新年度一月一日凌晨零時起，就無法合法撥出民視新聞台，不排除七十萬用戶不播民視新聞台。

相較TBC對民視的態度堅決，凱擘及中嘉則仍在研究中。針對民視及TBC爭議，NCC將介入調處。業界人士表示，NCC調處結果應該是顧及消費者權益，要求雙方不准輕易斷訊或下架。

另外，凱擘持續進行有線電視改革，繼放棄頻道代理、配合NCC進行分組付費計畫外，近期計畫以收視率來調整頻道位置。凱擘將移動七、八個頻道位置，其中壹電視新聞台從四十九台移到後面非新聞頻道區塊，引起壹電視不快。