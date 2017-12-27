親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

2017十大藝文新聞票選出爐 林懷民宣布退休奪冠

2017-12-27 22:44聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

由台北藝術大學藝術行政與管理研究所主辦的「2017十大藝文新聞票選活動」結果今天出爐，由「雲門舞集宣布林懷民2019年退休、藝術總監由第二代鄭宗龍接班」奪冠，獲得超過半數投票，獲選為最受矚目新聞。第二、三名則由世大運開幕典禮、以及世界劇場設計展首次在台舉辦等拿下，由此可見攸關世界的大型賽事相對較獲民眾關注。

2017十大藝文新聞票選期間為12月9日至19日，總計回收1097份，填答對象包含藝術工作者、服務業、金融業與學生等。

第2名至10名分別為「劇場界參與世大運開幕典禮演出，努力多時贏得喝采」、「四年一次世界劇場設計展，2017年首次在台舉辦」、「北美館34年來首次休館整修，柯文哲爭80億擴建」、「歡慶30周年，國家兩廳院舉辦系列活動，主要意象搬進捷運內，民眾驚喜」、「紙風車劇團首創推出「藝術待用券」，讓有能力者分享票卷給需要的孩子」、「街頭藝人考照爭議，引發全國文化局長熱議」、「籌建10年、耗資逾16億，台灣戲曲中心10月3日開幕」、「貫徹博物館公共化，故宮7 萬餘收藏品數位檔案供全民免費下載」、「國慶煙火樂團冒雨演出，演奏家、主辦單位各說各話」。

雲門舞集創辦人林懷民。報系資料照
雲門舞集創辦人林懷民。報系資料照
分享

劇場世大運
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

中醫懷疑病患骨折脫臼卻無法開檢驗單？衛福部改制了！

2017-12-27 15:52

3萬多名真農民沒農保 明年可望納保

2017-12-27 15:09

迎接2018年第一道曙光 氣象局圖解整理地點

2017-12-27 14:49

台灣人遇地震最鎮定？一張圖看美、日、台的差異

2017-12-27 13:57

只是喝碗蛤蜊湯 沒想到湯裡驚喜讓他超樂

2017-12-27 13:54

哪家公司尾牙？ 自費3000元吃「台南擔仔麵」

2017-12-27 11:54

驚！台灣近4年每年交通事故死傷人數=1個基隆市人口

2017-12-27 20:54

彭啟明：北部跨年夜氣溫下滑 東部雲多擋曙光

2017-12-27 06:44

柏林交響樂團首來台 與鋼琴新秀聯手演出

2017-12-27 21:37

潘文忠：台灣年輕人需要的不再是等值的文憑

2017-12-27 21:19

獨居老翁窩廚房洗澡 這群人改造他的家

2017-12-27 20:28

你知道嗎？玩心臟病、揪團購，竟然可以預防這個病

2017-12-27 20:26

2018台北國際書展　憑票根享全台13家博物館優惠

2017-12-27 20:16

2018台北國際書展　邀民進場玩「以色列麻將」

2017-12-27 19:51

打擊樂家鄭安良：音樂融入社區生活

2017-12-27 19:47

長庚董事會報告出爐 衛福部：未完全符合期待

2017-12-27 19:35

屏除特考及格中醫師 未來中醫也能開X光檢查單

2017-12-27 19:18

台北國際書展 五感加情感認識以色列

2017-12-27 19:02

經痛痛到跑急診 中醫進駐急診針灸3分鐘解決

2017-12-27 18:43

影／高度近視族小心！黃斑部病變找上你

2017-12-27 18:22

影／陸客腰斬重創生意 小黃司機學日韓語重生

2017-12-27 18:20

國研院奈米實驗室、晶片中心將整併？　院長證實

2017-12-27 18:15

高鐵南延屏東有譜！燕巢、左營方案 500億省半小時

2017-12-27 18:01

緩解急診病人痛苦 衛福部推中西醫合治

2017-12-27 17:48

網購10大風雲商品出爐！這些夯品網友最愛買

2017-12-27 17:47

家逢變故遠嫁來台 新住民創業展新生

2017-12-27 17:16

認購食物匯集愛心 助弱勢孩童過好年

2017-12-27 16:47

一例一休修法2次民調　立委要求勞動部後天公布

2017-12-27 15:27

心律不整1天內昏倒3次 基因檢測確診罕病

2017-12-27 14:26

中西醫攜手護急症 最快明年5月試辦

2017-12-27 14:21

用好招 在家跨年舒服不無聊

2017-12-27 14:18

北迴隧道手機無訊惹民怨 明年6月底南北迴全線不斷訊

2017-12-27 13:45

桃捷回數票卡 早鳥買十送三

2017-12-27 12:16

悠遊卡公司：推出全國公益校友證

2017-12-27 12:00

北市府前跨年散場怎回家？ 台灣大車隊給建議

2017-12-27 11:47

如何挑選真正蠶絲被 農委會教您4撇步

2017-12-27 11:46

來趟說走就走的輕旅行！ 台灣好行、觀巴輕鬆玩透透

2017-12-27 11:32

男大生練肌肉勤重訓 眼球竟爆血管

2017-12-27 10:16

擴大限塑元旦上路 新增8萬商家納管

2017-12-27 10:10
看更多

熱門文章

哪家公司尾牙？ 自費3000元吃「台南擔仔麵」

2017-12-27 11:54

台灣人遇地震最鎮定？一張圖看美、日、台的差異

2017-12-27 13:57

獨╱返台「爽用健保」 去年逾5萬人就醫花掉4億

2017-12-27 19:03

只是喝碗蛤蜊湯 沒想到湯裡驚喜讓他超樂

2017-12-27 13:54

要重車付出破壞道路代價 運研所建議汽燃費改車重計

2017-12-27 09:53

高鐵南延屏東有譜！燕巢、左營方案 500億省半小時

2017-12-27 18:01

家人關係／我的超級阿姨

2017-12-27 08:50

懷孕未滿3個月不說被嗆「矯情」 網：妳住海邊？

2017-12-27 21:05

生活趣聞／烏鴉嘴

2017-12-27 08:49

奴性太重？出國旅遊還要工作 台灣人比例冠全球

2017-12-27 20:39

巧克力迷怎能錯過！ GODIVA霜淇淋買1送1

2017-12-27 16:46

驚！台灣近4年每年交通事故死傷人數=1個基隆市人口

2017-12-27 20:54

新年桃花何時降臨？紫微1月愛情運揭曉！

2017-12-27 08:00

彭啟明：北部跨年夜氣溫下滑 東部雲多擋曙光

2017-12-27 06:44

北迴隧道手機無訊惹民怨 明年6月底南北迴全線不斷訊

2017-12-27 13:45

3萬多名真農民沒農保 明年可望納保

2017-12-27 15:09

中醫懷疑病患骨折脫臼卻無法開檢驗單？衛福部改制了！

2017-12-27 15:52

我兒子很瘋但我很愛他／細菌一直推

2017-12-27 08:53

迎接2018年第一道曙光 氣象局圖解整理地點

2017-12-27 14:49

今早晚涼 元旦清晨低溫14度跨年要保暖

2017-12-27 05:02

經痛痛到跑急診 中醫進駐急診針灸3分鐘解決

2017-12-27 18:43

男大生練肌肉勤重訓 眼球竟爆血管

2017-12-27 10:16

來趟說走就走的輕旅行！ 台灣好行、觀巴輕鬆玩透透

2017-12-27 11:32

北市府前跨年散場怎回家？ 台灣大車隊給建議

2017-12-27 11:47

如何挑選真正蠶絲被 農委會教您4撇步

2017-12-27 11:46

夫腎衰竭妻捐腎臟救命 鶼鰈情深免疫系統不排斥

2017-12-27 10:35

作家私房菜上菜 召喚媽媽味

2017-12-27 16:14

一例一休修法2次民調　立委要求勞動部後天公布

2017-12-27 15:27

影／高度近視族小心！黃斑部病變找上你

2017-12-27 18:22

國研院奈米實驗室、晶片中心將整併？　院長證實

2017-12-27 18:15

2017年最愛車色排行 來看看有沒有你愛的顏色

2017-12-27 15:07

吳德榮：跨年升旗不受天候影響 迎元旦曙光要運氣

2017-12-27 06:20

潘文忠：台灣年輕人需要的不再是等值的文憑

2017-12-27 21:19

快煮麵、鍋物當道 配角也熱銷

2017-12-27 09:50

網購10大風雲商品出爐！這些夯品網友最愛買

2017-12-27 17:47

獨居老翁窩廚房洗澡 這群人改造他的家

2017-12-27 20:28

成功女性就是兼顧事業與家庭？這不是逼死一堆媽媽嗎

2017-12-27 16:50

長庚董事會報告出爐 衛福部：未完全符合期待

2017-12-27 19:35

2017年十大風雲商品 這項產品蟬聯五年冠軍

2017-12-27 13:32

你知道嗎？玩心臟病、揪團購，竟然可以預防這個病

2017-12-27 20:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top