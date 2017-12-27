2017十大藝文新聞票選出爐 林懷民宣布退休奪冠

2017-12-27 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



由台北藝術大學藝術行政與管理研究所主辦的「2017十大藝文新聞票選活動」結果今天出爐，由「雲門舞集宣布林懷民2019年退休、藝術總監由第二代鄭宗龍接班」奪冠，獲得超過半數投票，獲選為最受矚目新聞。第二、三名則由世大運開幕典禮、以及世界劇場設計展首次在台舉辦等拿下，由此可見攸關世界的大型賽事相對較獲民眾關注。

2017十大藝文新聞票選期間為12月9日至19日，總計回收1097份，填答對象包含藝術工作者、服務業、金融業與學生等。

第2名至10名分別為「劇場界參與世大運開幕典禮演出，努力多時贏得喝采」、「四年一次世界劇場設計展，2017年首次在台舉辦」、「北美館34年來首次休館整修，柯文哲爭80億擴建」、「歡慶30周年，國家兩廳院舉辦系列活動，主要意象搬進捷運內，民眾驚喜」、「紙風車劇團首創推出「藝術待用券」，讓有能力者分享票卷給需要的孩子」、「街頭藝人考照爭議，引發全國文化局長熱議」、「籌建10年、耗資逾16億，台灣戲曲中心10月3日開幕」、「貫徹博物館公共化，故宮7 萬餘收藏品數位檔案供全民免費下載」、「國慶煙火樂團冒雨演出，演奏家、主辦單位各說各話」。