健康你我他／母親最後的日子…我們咬牙「輪班」

2017-12-27 23:22 聯合報 文╱林錦鳳（台南市）



手足排班輪值照顧長臥病榻的母親。 圖╱林錦鳳提供 分享 facebook

家母前幾年腰椎受傷，後來罹患直腸癌，健康江河日下，本來還能靠助行器行走，隨癌細胞擴散，體力愈漸衰頹，長臥病榻，鎮日需人照護。

兄弟姊妹幾經商量，認為既是癌末，來日不多，大家齊心合力，盡一點心力，不必再另請外傭或看護工照料，於是決定白天由退休兄嫂，晚上由四個白天上班的手足排班輪值。

本以為照顧病人輕鬆不過，但只不過輪個幾晚，我就大呼吃不消！翌日上班無精打采，欲振乏力，事情老出錯，屢被上司斥責，總要藉著咖啡、濃茶喚醒靈魂、提振精神，才能免丟飯碗。

照顧母親的上半夜，時間飛快，要為母親量血壓、血糖、體溫、舖尿布、處理造口、準備消夜等，過了凌晨，睡興正濃，還得起來招呼母親喝水、翻身，尿片來不及換，得要幫她重新換過衣褲。

母親有時血糖過低，意識模糊，必須趕緊灌糖水或緊急送醫。偶爾她譫妄，夜裡突然喃喃自語或大喊大叫，繪聲繪影說她看到了什麼，胡言亂語，搞得人仰馬翻。還好一周只輪一、二次，否則長此以往，真吃不消。

但退而想之，父母在我們襁褓時期，不也是衣不解帶照顧我們周全，現在他們老了、病了，也該換我們來照顧他們。每想及此，再多麼累、多麼苦，咬著牙也就忍過去了。

母親禁不起癌症肆虐，半年後往生，雖然不捨，但看著她從此解脫，心中釋然，至少在她最後的日子裡，我們都陪她走了一段。