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獨／台灣首例兒童糞菌移植 兄30克新鮮便便救弟一命！

生理痛跑急診 針灸3分鐘止痛

2017-12-27 23:22聯合報 記者陳雨鑫羅真／台北報導

25歲女上班族長年飽受經痛所苦，日前生理期，痛到在地上打滾、唇色發白，還在床邊吐得一塌糊塗。擔心是其他疾病作祟，趕緊送急診，經診斷，醫院內先委請中醫師協助減緩經痛，再進一步瞭解是否有其他病灶。院內中醫師透過針灸，僅花3分鐘就緩解患者的嚴重經痛，最後經婦產科醫師確診為子宮肌瘤。

「別以為中醫只能調理、養生，處理急症的歷史也相當悠久。」衛福部中醫藥司長黃怡超說，國內從102年起就建構「中西醫合作照護及教學模式」，首創中醫與急診合作，先協助改善暈眩症患者症狀，今年則以「急診腸阻塞患者」為對象，不僅改善患者排便，也降低患者疼痛感。

中醫進駐急診試辦五年，證實針灸能改善急診內9大疾病患者的疼痛，分別為眩暈症、急腹症（腸阻塞）、胸悶胸痛心悸、軟組織疼痛、經痛、偏頭痛、癌症疼痛、骨骼關節相關痛症、腦中風。

彰化基督教醫院中醫部主任黃頌儼表示，針灸對於緩解病人痛苦幫助很大，也考量部分急診患者，只因「輕症」就赴急診，排擠重症患者，此時若中醫及時介入，不僅可以提升急診照護的品質，也能改善急診壅塞。

中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主任何宗融指出，中醫及時介入，可提升急診照護品質。...
中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主任何宗融指出，中醫及時介入，可提升急診照護品質。 記者陳雨鑫／攝影
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中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主任何宗融說，急診最常見適用中醫介入的症狀，以眩暈症為最多，其次為急腹症，再者為胸悶、胸痛心悸，能夠解決這類患者的疼痛，表示對西醫的幫助也非常大，民眾也無需仰賴過多的止痛藥物。

黃怡超表示，中醫師公會全聯會今年也已爭取到明年健保署的2千萬元預算，辦理「中醫急症處置試辦計畫」，只要設有急診的醫院，若有意願都希望可以加入試辦，運用中醫的力量協助患者；中醫師公會全聯會理事長陳旺全指出，該計畫仍在研擬中，預計明年1月14日提交健保署，最快明年5月正式上路。

另外，衛福部公告鬆綁醫事檢驗單的開具權限，中醫師兼具西醫師資格者，可開單進行醫事檢驗、Ｘ光和心電圖檢查，並直接判讀；僅具中醫師資格者，可開立診療相關的一般性檢驗檢查單並初步判讀，包括血液與生化檢查、常規尿液與糞便檢查、普通放射檢查、靜止狀態心電圖等，但正式報告由相關專科醫師出具；特考及格中醫師則不得開立。

中醫師公會全聯會理事長陳旺全表示，過去臨床懷疑病患脫臼、骨折或有心臟問題等，皆無法開檢查單，進一步佐證，民眾必須轉診，醫病都不便，樂見衛福部以病人為中心、賦予中醫師執行醫事檢驗權限，是中西整合醫療的一項里程碑。

中醫患者經痛針灸生理期
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