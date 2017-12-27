雙北快速、跳蛙公車 明起轉乘享優惠

2017-12-27 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ／新北報導



雙北64條快速、跳蛙公車「轉乘優惠」將從29日起實施。 圖／新北市交通局提供 分享 facebook

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，雙北陸續闢駛快速與跳蛙公車，提供民眾更直接、快速公車服務。雙北至今已有64條快速及跳蛙公車，每日20萬人次搭乘，深受搭乘者好評。新北市與台北市交通局昨天共同宣布，29日起雙北快速、跳蛙公車實施「轉乘」優惠，鼓勵大家多加利用。

新北市交通局長王聲威說，雙北自民國101年起合作闢駛快速公車，藉由行經高(快)速道路往返重要轉車節點或特定區域，新北35線、台北14線，合計49條路線；另新北市交通局去年起開始闢駛站數少、路線更直捷的跳蛙公車，已有15條路線，讓搭乘者可在特定時間及地點搭乘停站少、路程快、路線直捷的跳蛙公車。

基於考量民眾搭乘快速或跳蛙公車抵達目的地後，有再轉搭其它公車需求，新北市交通局今年9月提議「雙北合作」推動快速、跳蛙公車「轉乘」優惠，即獲台北市同意合作。

新北交通局表示，後續會配合調整公車設備與刷卡設定，並從29日起實施49條快速公車及15條跳蛙公車與一般公車雙向轉乘半價優惠，全票8元、學生票6元及半價4元，轉乘優惠補助經費由主管被轉乘公車路線之市府負擔。

新北交通局說，為讓大家方便辨識，將在快速、跳蛙公車內外張貼「轉乘優惠」Logo貼紙，車外LED路線顯示器路線編號加上外框，以及顯示「快速公車轉乘優惠」、「跳蛙公車轉乘優惠」字樣，雙北交通局更呼籲外出民眾都能減少使用汽、機車，選擇搭乘雙北市區公車，省錢又便利。